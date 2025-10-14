ビースタイルホールディングスの執行役員に佐々木洋が就任

株式会社ビースタイル ホールディングス

株式会社ビースタイルホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：三原邦彦）は、2025年10月1日付で佐々木洋が執行役員に就任したことをご報告いたします。

ビースタイルグループは2002年の創業以来、「時代に合わせた価値を創造する」を企業理念に掲げ、

社会課題をビジネスで解決することを使命として、多様な事業を展開してまいりました。

当社は、グループ各社が持つ強みを最大限に活かしながら、経営基盤の強化と新たな価値創出に取り組み、社会課題の解決を通じて持続的な成長を目指しています。

このたび執行役員に就任した佐々木は、経営企画領域を管掌し、グループ全体の経営戦略立案および事業間シナジーの最大化を通じて、中長期的な成長基盤の構築と経営体制の強化に努めてまいります。

佐々木 洋（ささき ひろし）

1998年にテンプスタッフ株式会社（現パーソルテンプスタッフ）に入社以降、営業、マッチング、営業企画、事業企画、マーケティングなどの部門においてマネジメントを担当。以降、株式会社イー・スタッフィング、株式会社アヴァンティスタッフにて執行役員・取締役として企画・業務・IT・マッチング領域などを管掌。その後2025年10月より株式会社ビースタイルホールディングス執行役員に就任（現任）。

佐々木より就任コメント

この度、ビースタイルホールディングスの執行役員を拝命いたしました。人材サービス業界において25年以上にわたりキャリアを重ねてきた経験と、そこで培った知見とネットワークを、この新たな立場で存分に発揮していく所存です。長年にわたり得た学びと経験を生かし、ビースタイルグループが培ってきた独実の強みと融合・進化させることで今以上の価値発揮ができるように取り組んでいきたいと思っています。当グループは「時代に合わせた価値を創造する」という不変の存在価値をベースに成長を続けてまいりました。これは、社会のニーズがどのように変化しようとも、私たちが守り続ける根幹です。これから先、変化が激しい社会においてこの存在価値を基盤に社会に対し貢献し続けられるグループでありつづける為に全力を尽くしてまいります。

＜株式会社ビースタイルホールディングスについて＞

・本社：東京都新宿区西新宿六丁目18番1号

・設立：2002年7月5日

・資本金：86,405,000円

・代表取締役社長：三原 邦彦

・事業内容 傘下グループ会社の経営管理、及びそれに付帯する業務

・グループ会社

株式会社ビースタイルスマートキャリア

株式会社ビースタイルメディア

株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズ

株式会社ビースタイルチャレンジ