＜松竹芸能所属＞ドラァグクイーン『サマンサ・アナンサ』から謎のアーティストが爆誕？！本日10/１４配信リリース
この度サマンサ・アナンサ自身から派生し、爆誕したのは謎のベールに包まれたアーティスト「samsonix」
楽曲「infinite -881 ソノサキへ-」を10月14日(火)より各音楽ストリーミングにて配信リリースいたします。
普段はラジオでのパーソナリティや、情報番組のコメンテータとして活動中の『サマンサ・アナンサ』による、本人初のプロデュース作品と、謎めいた今後にぜひご注目ください。
「infinite -881 ソノサキへ-」本作は、自身の冠番組であるABCラジオ「サマンサ・アナンサのDO UP」(※毎週土曜日夜6:00~9:30放送中)に寄せられるお便りを通し、日常や人生のお悩み解決にも触れる中、現代社会の息苦しさや矛盾な側面を曲に取り入れ、「出会いや別れ」「悲しみや喜び」「絶望や希望」など二面性や対極にあるものを軸に「その先にあるものは何か？」それらを独自の感性で書き下ろした一曲です 。
「誰かの何かになれば」とサマンサ・アナンサが伝えたい強い想いが込められています 。
楽曲情報
「infinite -881 ソノサキへ-」
2025年10月14日(火)0:00より
iTunes Store / Apple Music / Spotify / LINE MUSIC /他
以下各音楽配信サービスにて配信開始
◇コチラ
https://linkco.re/Zeb174Mu
音楽配信サービスは、コチラからでもご確認いただけます。
プロフィール
サマンサ・アナンサ／Samantha* ANANSA
幼少期より音楽や異文化に触れ、16年間航空業界に在籍していた異色の経験をもつドラァグクイーン。海外生活、航空業界の他、アパレルブランドのディレクター等類まれな経歴から語学はもちろんのこと飛行機・旅行・海外情勢等にも精通。
【航空業界】
大学時代、留学先から日本への帰路で9.11米国同時多発テロを経験。当時の空港スタッフの対応に感銘を受け、大学卒業後は航空業界を目指しANAグループ内各分野に約16年間在籍。国際線スペシャリストをはじめ、顧客サービス・総務・人事・人財育成・LCC・ブランド推進など多岐に渡る。
【出演情報】
・ラジオ関西「Clip」毎(木)13:00-15:45(https://jocr.jp/programsite/clip/)
・ABCラジオ「サマンサ・アナンサのDO UP」(https://abcradio.asahi.co.jp/doup/)
毎(土)18:00-21:30
・読売テレビ「す・またん！」
・中部日本放送制作・TBS系列「ゴゴスマ～GOGO！Smile！～」
・TOKYO MX「ひまり＆サマンサのよくばりニュージーランド」
・JTB 海外旅行専門店 StudioJTB
オープニングイベント トークショー登壇(2025/4/8)
