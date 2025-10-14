アイエスエフネットグループは障がい者就労支援事業所の処遇改善と制度見直しを加速

株式会社アイエスエフネット

障がい者の就労支援事業を行う株式会社アイエスエフネットジョイ（以下アイエスエフネットジョイ）および、一般社団法人アイエスエフネットベネフィット（以下アイエスエフネットベネフィット）の全国の事業所で、社員向けイベント「帰社会」を開催しました。このたびの帰社会では、アイエスエフネットジョイとアイエスエフネットベネフィットで働く社員の、待遇向上と支援体制の強化をより加速させるために、代表の渡邉が全国の事業所を訪問し、社員と直接対話を行い、今後の方針について伝えました。

本イベントは、8月にアイエスエフネットベネフィットの仙台事業所と豊橋事業所で開催しており、今回は、9月26日に沼津事業所、10月1日に福島事業所、10月2日にいわき平事業所、10月7日には盛岡市内の2つの事業所が合同で開催しました。

昨今の物価高といった社会情勢の変化から、障がい者支援の現場で日々高い専門性と責任を持って働く社員の処遇改善やキャリア支援の重要性を感じ、より現場の理解を深めるために社員からの意見収集が行われました。また、代表の渡邉からは、業績連動型賞与制度の導入や待遇向上に向けた会社の方針について説明がありました。

各事業所ごとにウェルカムボードが設けられました

2025年10月1日より、IT事業で導入していたフレックスタイム制をアイエスエフネットグループ全体に拡大しました。これにより、アイエスエフネットジョイやアイエスエフネットベネフィットの社員も、通院や育児、介護などの事情にあわせて時間を調整できるようになり、働き方の自由度が高まります。

とくに、定期的な通院が必要な社員にとっては、有給休暇を使わずに勤務を続けられる環境が整えられ、「少しでも長く働きたい」という社員の声に応える制度改定となりました。

アイエスエフネットグループは、ITと福祉を融合し、働きたい人が働ける環境と雇用を目指しています。そのような中、障がい者の就労支援事業を支えているアイエスエフネットジョイとアイエスエフネットベネフィットの現場社員へは、より安心し、安全かつ安定した環境で、長く働ける職場を提供します。今後も、社員一人ひとりが誇りを持って働き、利用者の皆さまにも、より質の高い支援を提供できるよう努めてまいります。

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

https://www.isfnetjoy.com/

◆一般社団法人アイエスエフネットベネフィットについて

アイエスエフネットベネフィットは、障がい者が将来的に企業へ就労するための訓練や就労機会をつくる事業を行っています。また、グループホームを運営し、障がい者の暮らしを支え、地域での自立を目指しています。支援員が利用者にあったペースで就労に向けて一人ひとりをしっかりとサポートしています。

https://www.isfnetbenefit.com/

