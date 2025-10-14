イチ押しユニークなスタートアップが登壇。資金調達＆ビジネスマッチングイベント開催

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が共同事業体として運営する福島県南相馬市にあるインキュベーション施設『南相馬市産業創造センター（MIC）』は、11月13日(木)11時よりオンラインにて資金調達＆ビジネスマッチングイベントを開催します。

イベントでは、事業急成長真っ只中のスタートアップ6社が資金調達やビジネスマッチングを求めてピッチ登壇します。モビリティ・loT・瞬間冷却・ゲノム解析・筋肉疲労・流体シミュレーションなど、事業領域はさまざまです。

このイベントでは、イベント聴講後やアーカイブ配信視聴後に気になった登壇企業へオンラインで面談申込を行うことができます。投資や企業間の協業等の実施に向けて具体的なフェーズへ進みたい方にも最適なイベントです。

▼こんな方におすすめ

・投資先を探索されているVCの担当者

・投資・事業パートナーをお探しのCVCの担当者

・スタートアップ・ベンチャーとの連携を検討されている方

・その他、登壇企業にご興味のある方 等

イベント概要

■開催日時：2025年11月13日（木）11:00-12:00

■参加費 ：無料

■参加方法：オンライン（ウェビナー開催）

■申込：https://mic-info.org/oic_mic_pitchevent/

■タイムスケジュール

登壇企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/436_1_079d5a948cbb1395a391ac4c3dd44b9b.jpg?v=202510141058 ]

福島/南相馬市にある南相馬市産業創造センター（MIC）と双葉郡大熊町にある大熊インキュベーションセンター（OIC）からイチ押しスタートアップ・ベンチャーがピッチに登壇します。

・センスウェイ株式会社（https://www.senseway.net/）

・Zip Infrastructure株式会社（https://zip-infra.co.jp/）

・ラピフリ株式会社

・タグル株式会社（https://www.tagle.co.jp/）

・株式会社 Medical Circulator（https://www.medicalcirculator.com/）

・株式会社 Zene（https://www.zene.co.jp/）

共同主催者

本イベントはMICとOICの共催イベントです。

南相馬市産業創造センター（イベント担当事務局：株式会社ツクリエ）

2020年9月、福島県南相馬市に先端技術の開発支援を目的としてオープンした施設。福島ロボットテストフィールド至近の立地を活かし、日本全国から技術系のスタートアップや支援者が集まる。すでに実証実験を起点としたエコシステムが形成されつつある場所。

大熊インキュベーションセンター

大熊町民と町外から来た方々との交流の場、そしてビジネスの玄関口として設立。本センターでは、大熊町を実証・実装の場として自社の事業を成長させたいと考える企業・起業家が集まり、共創し合うための場所として、あるいは将来的な事業化と町内への事業所・工場立地に向けたステップアップを目指して、中期的に大熊町に拠点を設置する事業者が入居している。