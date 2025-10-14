「カジる!マーモット」が都内某所に10月14日（火）から19日（日）まで出没！ロッテ新ブランドグミ「KAZITTE!」10月14日（火）から全国発売に拡大

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、9月16日(火)より一部のコンビニエンスストア・駅売店での先行販売を経て、ロッテ独自の「果実感引き立て製法」を用いたハードグミの新ブランド「KAZITTE!〈グレープ＆マスカット〉」、「KAZITTE!〈ミカン＆レモン〉」を2025年10月14日（火）より販売チャネルを拡大し、全国・全業態で販売開始します。そして販売チャネル拡大を記念し、同日より19日（日）までの6日間、巨大な「カジる!マーモット」が街中に出没し、「KAZITTE!」を配布するサンプリングイベント『カジる!マーモット出没!? 「KAZITTE!」 ゲリラサンプリング』を、都内某所にて実施いたします。

「カジる!マーモット」とは、「KAZITTE!」のシンボルキャラクター。愛らしい見た目と人間らしい仕草から、「小さなおじさん」とSNSで話題のヒマラヤマーモットをモチーフに、働く女性を中心に愛される、憎めないキャラクターへと落とし込みました。そんな「カジる!マーモット」が各所に出没! グレープは100点以上、その他フレーバーも含めて合計約400点以上の試作を重ね、約2年の開発期間を経て完成した商品である「KAZITTE!」を無料サンプリングします。

他にも、10月14日(火)から、ロッテのX公式アカウント（@lotte_koibito）にて、マーモットにカジられる気持ちを擬似体験できる!? 「カジる!マーモット ムチムチデカクッション(特大)」が抽選で1名様に当たるプレゼント企画を実施予定。さらに、10月16日（木）から30日（木）まで、大阪環状線の車両(323系/8両1編成)を「カジる!マーモット」がジャックする、マーモットレインが運行予定。マーモット密度の高い空間をお楽しみください！※駅係員へのお問い合わせはお控えください。

＜イベント注意事項＞

※お越しいただく時間帯によって、カジる!マーモット（着ぐるみ）がいない時間帯がございます。

※配布予定数がなくなり次第終了となります。

※混雑時は一時中断やイベント中止の判断を行う場合がございます。

※小雨決行。天災等の悪天候の際は、中止となる可能性がございます。

※どなたでもご自由に体験いただけます（小さなお子様は必ず保護者の方同伴でご参加ください。）

※本体験および商品のご提供は、（1日あたり）おひとり様1度のみとさせていただきます。

※当日はスタッフの指示に従ってご参加ください。従っていただけない場合は、参加をお断りすることがございます。

※食品アレルギーをお持ちの方は、原材料表示をご確認のうえ、ご自身の判断でご参加ください。

※会場内外での事故・盗難・トラブル等について、主催者は一切責任を負いかねます。

※会場内で撮影された写真・映像は、広報・記録のために使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜ロッテ「KAZITTE!」 商品概要＞

ハード食感でありながらひと口目から味わいが広がるよう、ロッテ独自の「ハードグミ専用香料」を開発し「果実感引き立て製法」で作られたハード×フルーツの「ど真ん中グミ」です。チューインガムの知見を生かし、果実感を存分に楽しめる「絶妙な食感」を追求しました。

1つの商品に2つの味わいのグミが入ったアソートタイプで、グレープ＆マスカット、ミカン＆レモンの味わいがそれぞれ楽しめます。パッケージはフレッシュな味わいを思わせる明るい色合いと、かわいいデザインで持ち歩くだけでも気分を高めてくれます。80ｇの大容量タイプなので、小腹満たしにもおすすめです。

●商品名

KAZITTE!〈グレープ＆マスカット〉、KAZITTE!〈ミカン＆レモン〉

●発売日・発売地区

2025年9月16日（火）より全国のコンビニエンスストア・駅売店先行発売

10月14日（火）より、全チャネル拡大

●内容量

80g

●価格

オープン価格（想定小売価格237円前後(税込)）

●「KAZITTE!」ブランドサイト

URL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/kazitte/