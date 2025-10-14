¼«Í³¤¬µÖ¤Î²°¾å¤Ë¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¡É¡ª¡©¡¡¼êºî¤ê¤ËËâË¡¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×10·î16Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
ÅÔ²ñ¤Î²°¾å¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂ©¤Å¤¯¾®¤µ¤Ê¿¹¡£
¤½¤³¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¤Û¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¿´¤È¤«¤é¤À¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Ëþ¤¿¤¹ÈëÌ©¤Î¾ì½ê¡£
¼«Í³¤¬µÖ¥Ðー¥¬ー¤Ï¡¢¤³¤Î½©¡ÖËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÈËâË¡¤Î¿¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤È¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¿©»ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ëâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤È¤Ï
¼«Í³¤¬µÖ¤Î²°¾å¡ÊBIS¥Ó¥ë4³¬¡Ë¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¡¢ÎÐ¤È²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー²°¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢É÷¤ÈÌÚÏ³¤ìÆü¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£
Å¹Ì¾¤Î¡ÖËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¡×¤Ë¤Ï¡¢
¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤ÊËâË¡¤È¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¤Î¥½ー¥¹¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ë¼«²ÈÀ½¥Ùー¥³¥ó¡¢ÃúÇ«¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥Æ¥£¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤ª¤Î¤ß¤â¤Î¡£¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¼êºî¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ðー¥¬ー¤È¤ª°û¤ßÊª¤ò¡Ö¼êºî¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î»ý¤Ä¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Åº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢
Ëâ½÷¤ÎÂæ½ê¤Î¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¥½ー¥¹¤ä¥Ùー¥³¥ó¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëâ½÷¤Î¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー
Ëâ½÷Ìª¥Ðー¥¬ー
Ëâ½÷¤Î¥¹¥âー¥ー ¥Ðー¥¬ー
Ëâ½÷¤Î¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
¤ª°û¤ßÊª¤Ë¤Ï¡¢Ëâ½÷¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Ú¤¬¤Ä¤¯¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥í¥Ã¥×¡ÖËâ½÷¤Î¥³ー¥é¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Ï¥È¥à¥®¤ä¥¯¥³¤Î¼Â¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓÍ³Íè100%¤ÎÄãGIÅü¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÓÆþ¤ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¿¹¤ÎËâË¡¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë
¶ÈÌ³ÍÑ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¤äÊªÈÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ä¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú1¡Û¤ªÆÀ¤Ê¤ª¿©»ö·ôÈÎÇä¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¤Ç»È¤¨¤ë
1,000±ßÊ¬¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ò900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡ª
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¸å¡¢ÅöÆü¤ÎÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡Û¥æ¥Ë¥¯¥í¼«Í³¤¬µÖÅ¹¥³¥é¥Ü¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥¯¥í¼«Í³¤¬µÖÅ¹¤Ë¤Æ¡¢
¡ÖËâ½÷¤Î¥³ー¥é¡×¤È¡ÖËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
¿¹¤ÎËâ½÷¤ÎÀ¤³¦¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§Ëâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー
½»½ê¡§¢©152-0035 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ1-3-15 BIS¥Ó¥ë4³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6459-5133
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30～18:00¡ÊL.O.17:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡¦²ÐÍËÆü
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://majonocola.com
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÊËâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡Ë¡§
https://www.instagram.com/majonohumburger_official?igsh=cmZkZ3l3NXhmNHBh&utm_source=qr(https://www.instagram.com/majonohumburger_official?igsh=cmZkZ3l3NXhmNHBh&utm_source=qr)
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÊËâ½÷¤Î¥³ー¥é¡Ë
https://www.instagram.com/majonocola?igsh=ZGw0bnJtN2YzcHIy&utm_source=qr(https://www.instagram.com/majonocola?igsh=ZGw0bnJtN2YzcHIy&utm_source=qr)
¢£ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¿¹¤ÎÃæ¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¡É¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¤Ò¤È¤È¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊËâË¡¡£
¼êºî¤ê¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤È¡¢Ëâ½÷¤Î¥³ー¥é¡£
¼«Í³¤¬µÖ¤Î¶õ¤Î²¼¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÆü¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤¬Åô¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£ ±¿±Ä¾ðÊó
±¿±Ä¡§Ëâ½÷¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê¿¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡Êµì¡¦¼«Í³¤¬µÖ¥Ðー¥¬ー¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¡§¡ÖËâ½÷¤Î¥³ー¥é¡×À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÂåÉ½¡§Ëâ½÷¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Ú¡Ê¤ª¤Î¤ß¤â¤Î¸¦µæ²È¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹±¿±Ä¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯À½Â¤ÈÎÇä
¡ÈËâË¡¤Î¿¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¹¬¤»¤ò¡£¡É
10·î16Æü¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Î¿¹¤Î²°¾å¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
