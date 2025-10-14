VTuberを活用して″黒毛和牛″や″国産牛″の食品ロスを解決します！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:金井洸樹・梶田大樹)が運営する「バーチャル物産展」は、全国各地の黒毛和牛や国産牛のロスを解決するための企画を実施します。

本企画では、VTuberコンテンツを活用しながら若年層に向けて国内の食品ロス問題について発信して食品ロス解決を目指します。

＜本企画を実施する背景＞

普段は有名ホテルや宮内庁などに卸すような黒毛和牛や国産牛も規格外ということで次々と廃棄されており、食肉業界ではフードロスが大きな問題となっています。そんな中でフードロス商品「モッタイナイビーフ」を手掛ける株式会社オーエムアイ 尾身様と連携し、VTuberを活用してフードロスについて理解を深めていただくための企画を実施することとなりました。

そこで若年層のファンを多く持つVTuberを通して企画を実施することで、黒毛和牛や国産牛の食品ロスを削減を目指しながら、若年層の食品ロスに対する理解を深められるのではないかと思い、本企画を実施することとなりました。

＜バーチャル物産展＞

バーチャル物産展とは、バーチャルキャラクター（VTuberやVライバーなど）が国内の魅力的な商品をオンライン上で開催する物産展を通して広めていく新しいイベント企画事業です。

キャラクターが視聴者の方の質問に回答しながら販売を行い、視聴者は気になった商品をその場で販売ページから購入できます。

完全オンラインでの開催、バーチャルキャラクターが売り子となる仕組みなど、メタバース時代における新たなマーケットプレイスを目指して運営しています。

バーチャル物産展公式サイト：https://virtualexhib.jp/

バーチャル物産展公式X：https://x.com/Virtual_Exhib

＜コンテンツ内容＞

１.企画の内容

バーチャル物産展のXアカウントで全国各地で黒毛和牛や国産牛の大量ロスが発生していることを発信し、VTuberに規格外となった黒毛和牛や国産牛を試食していただきます。そして、VTuberらに黒毛和牛や国産牛の商品レビューをしていただき、バーチャル物産展の公式noteでレビューを公開させていただきます。本企画を通して、黒毛和牛や国産牛の美味しさを読者にお伝えするとともに、VTuber業界に向けて国内の食品ロス問題について発信します。

若年層のファンを多く持つVTuberコンテンツを活用することで、若年層に向けて「食品ロス」に関する発信を行うことができ、VTuberやVTuberファンに「食品ロス」に対する理解を深めていただくことを期待しています。

▼バーチャル物産展公式note

https://note.com/virtual_exhib

２.スケジュール

記事の公開は11月下旬を予定しています。

３.参加VTuber

現在調整中です。

３.取り扱い商品

松阪牛・仙台牛・宮崎牛などのブランド和牛を含めたA5,A4ランクを中心とした全国各地の黒毛和牛や国産牛を詰め合わせた商品「モッタイナイビーフ」（株式会社オーエムアイ 尾身様よりご提供いただいております）

＜株式会社uyetについて＞

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業様・自治体様のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザー様を含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みを創り続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact