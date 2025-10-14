「ポケピース」とのコレクションが登場

株式会社ジーユー

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、「ポケピース」とのコレクションを、2025年11月28日（金）より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスで、ポケモンたちの“ピース”な暮らしをのぞける「ポケピース」。今回はお出かけからリラックスタイムまで、ほっこりした日常を切り取ったポケピースコレクションが登場します。

ウィメンズは、やわらかい肌ざわりが特徴のボアフリースオーバーサイズジャケットや、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントのスウェットプルオーバーが登場します。また、ジーユーの冬の人気商品マシュマロフィールラウンジワンピースは、ピカチュウとワッカネズミをデザイン。ラウンジワンピースのほか、ルームソックスも展開します。冬らしいボア素材のバッグは、カラビナで取り外し可能なパスケース付きで、単体でもセットでも楽しめます。

キッズからはスウェットパーカのほか、大人とリンクコーデも楽しめる、ボア素材の切り替えがポイントのスウェットプルオーバーが登場します。寒い冬でもあたたかく過ごせるラウンジセットは、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングで展開します。

コレクション概要

販売期間：2025年11月28日（金）より販売開始

販売店舗：全国のジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 ：全８型

価格帯 ：790円～2,990円

※コレクション商品ラインナップなどは下記特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/pokepeace/25fw/all

商品ラインナップ

【WOMEN】

【KIDS】

ポケピースコレクションのアイテムをご紹介！ LIVE STATIONのご案内

本コレクションの全アイテムを、一足先にご紹介します。

＜LIVE STATION＞

配信日日時：11/26（水）19:00～20:00

タイトル：【ポケピース】11/28(金)販売開始予定のコレクションアイテムを先行公開！

配信URL：

https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/wgfkmqmwdff3bwsjpcex

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.