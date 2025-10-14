劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公開記念！書店コラボキャンペーンを10月24日より全国592書店で開催

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念した書店コラボキャンペーンを、映画公開日の2025年10月24日（金）より全国592書店にて開催します。

■劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』書店コラボキャンペーン概要

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公開を記念して、書店店頭における商品購入者限定オリジナルしおりプレゼント、オリジナルグッズの受注販売、ビッグパネル展示の３つを組み合わせたキャンペーンを全国書店592店とコラボレーションして開催します。ゾンビィとして蘇った少女たちで結成されたアイドルグループ「フランシュシュ」のメンバー7人（源さくら、二階堂サキ、水野愛、紺野純子、ゆうぎり、星川リリィ、山田たえ）とプロデューサーの巽幸太郎が、秋服に身を包み、知的な眼鏡をかけて「読書の秋」を楽しむ姿の本キャンペーン限定描き下ろしイラストを使用した、オリジナルのしおりやグッズをご用意しています！

＜概要＞

・開催期間：2025年10月24日（金）～ 11月16日（日）

・開催店舗一覧：https://hon-hikidashi.jp/event/77739/

・キャンペーン内容：

１. 商品購入時に描き下ろしオリジナルしおりをプレゼント

２. 限定オリジナルグッズの受注販売を実施

３. キャラクター8人のビッグパネルが登場！

・キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/77721/

・「ほんのひきだし」公式X：https://x.com/honhikidashi



＜内容＞

１.商品購入時に描き下ろしオリジナルしおりをプレゼント

キャンペーン期間中、対象書店で商品のご購入時に所定の引換画像をご提示もしくはレジにてお声掛けいただいた方へ、購入金額1,000円（税込）につき1枚、オリジナルしおり（全9種）をランダムでプレゼントします。

オリジナルしおりには、「フランシュシュ」メンバー7人とプロデューサーの巽幸太郎が、それぞれ「読書の秋」を楽しむ本キャンペーン限定の描き下ろしイラストを使用しています。（キャラクター別8種、集合1種）

※プレゼント対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。

（図書カードを含む金券類等、一部対象外がございます。）

※1会計での配布枚数に上限はございません。

※オリジナルしおりがなくなり次第終了となります。

▼オリジナルしおり

※実際のデザインと異なる場合がございます。

▼引換画像

※引換画像は「ほんのひきだし」のキャンペーン詳細ページや公式Xにも掲載しています。

２.限定オリジナルグッズの受注販売を実施

開催店舗のうち一部の書店店頭ならびに、日販が運営するオンライン書店Honya Club.comにて、本キャンペーン限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの受注販売を実施します。グッズは「アクリルスタンド」（全8種）、アクリルスタンド全8種とジオラマパーツがセットになった「ジオラマアクリルスタンドセット」、「フランシュシュ」のメンバーたちが雑誌の表紙を飾った姿をイメージした「雑誌風タペストリー」（全3種）の3種類です。

・オリジナルグッズ注文受付

店舗一覧：https://hon-hikidashi.jp/event/77739/

オンライン書店Honya Club.com： https://www.honyaclub.com/shop/e/ezbld/

・受付期間

店頭：2025年10月24日（金）～11月16日（日）

オンライン書店Honya Club.com：2025年10月24日（金）10時～11月17日（月）10時

・商品お渡し期間

店頭：2026年2月13日（金）～3月15日（日） 注文店舗でのお受け取り

オンライン書店Honya Club.com：2026年2月以降発送予定

※店舗またはECサイトにより、注文受付開始日・内容が変更となる場合があります。

※本商品は受注生産販売となりますが、製造調整により、ごく少量が後日再販される場合がございます。

※グッズは実際のデザイン・仕様と異なる場合がございます。



＜オリジナルグッズ一覧＞

▼ゾンビランドサガ アクリルスタンド（全8種）

価格：各1,848円（税込）

サイズ：約115×150mm（組み立て前）

▼ゾンビランドサガ ジオラマアクリルスタンドセット

価格：14,850円（税込）

サイズ：（ジオラマ）背景パーツ/約180×170mm、台座/約180×100mm

（アクリル）約115×150mm（組み立て前）

▼ゾンビランドサガ 雑誌風タペストリー（全3種）

価格：各2,750円（税込）

サイズ：約300×390mm（紐部分除く）

３.キャラクター8人のビッグパネルが登場！

キャンペーン開催書店のうち8店舗では、「フランシュシュ」メンバーとプロデューサー巽幸太郎の描き下ろしイラストを使用した、書店店頭でしか見ることができないオリジナルビッグパネルを展示します。さらに、「有隣堂横浜駅西口コミック王国」と「書泉ブックタワー店」の2店舗では、店外にビッグポスターを掲示します。

・展示期間：2025年10月24日（金）～11月16日（日）

・展示内容：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/646_1_a493be7d9e4af356acf9cb89db0f0383.jpg?v=202510141058 ]

※ビッグポスター掲示店舗



▼パネルデザイン（一例）

※店頭での展示場所は、店舗スタッフにお問い合わせください。

※店頭でのパネル撮影の際は、ほかのお客様や店舗スタッフの映り込みにはご配慮ください。

■「ゾンビランドサガ」とは

TVアニメ「ゾンビランドサガ」は、謎のアイドルプロデューサー巽幸太郎にゾンビィとして甦らされた7人の伝説の少女たちが、ご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として、佐賀県を救うために奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメです。

2018年の第1期放送後、2021年には続篇となるTVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」（第2期）が放送され、舞台となった佐賀県には多くのファンが訪れました。

■劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』作品概要

公開日：2025年10月24日（金）

あらすじ：

ゾンビィのアイドルは佐賀を、そして世界を救えるのか-！？

2025年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。フランシュシュは万博のアンバサダーに起用となり、メインイベントの SAGA アリーナライブへと向けて準備を進めていた。しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。動揺するフランシュシュメンバーたち。ただのアイドルにできることは何もないのか……！？

そんな中、唯一自我に目覚めていなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのか！？

【関連リンク】

公式サイト：https://zombielandsaga-movie.com/

公式X：https://x.com/zombielandsaga

公式YouTube：https://www.youtube.com/@zombielandsaga_PR

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会



■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部企画チーム 担当：片山、高橋、窪薗

TEL.03-3233-4854／E-mail: nippan_md@nippan.co.jp