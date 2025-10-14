「IBJカウンセラーコンテスト」ファイナリストが決定！最高のサポート力を持つ婚活カウンセラーは誰だ！？

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）は、全国の婚活カウンセラーが 「婚活サポート力」の頂点を競い合う「IBJカウンセラーコンテスト」を開催しています。このたび全国４会場（東京・愛知・大阪・福岡）でのセミファイナルを終え、ファイナリスト５名が決定しました。

セミファイナルの様子

観覧席を設けた各会場は、いずれもほぼ満席。東京会場では増席対応となるなど、注目度の高いイベントとなりました。会場では、応援うちわを手に駆けつける姿も見られ、緊張感の中にも温かい熱気が満ちていました。

セミファイナルでは、会員の活動開始時期に行う「ファーストカウンセリング」を想定したロールプレイを実施。会員を成婚へ導くためのプランニング力が審査のポイントとなりました。

登壇した出場者たちは、緊張感あるステージでも堂々と受け答えし、それぞれの個性を活かしたロープレを披露しました。独自に作成した資料を活用するなどの工夫も目立ち、観客から笑いが起きる場面もありました。真剣さと和やかさが共存する、温かい雰囲気の中で熱い競い合いが繰り広げられました。

ファイナリストが決定

厳正な審査を経て、以下5名が各エリア代表のファイナリストとして選ばれました。

（エントリーナンバー順）

【上段左から】

ファイナル開催概要

今後の展開

次はいよいよファイナルステージ。全国から個性豊かな5名のファイナリストが集結し、さらなる熱戦が期待されます。審査では、会員の活動開始後に行う定期カウンセリングを想定し、「会員を主体的に行動へ導く力」や「状況に応じた軌道修正力」が試されます。

ファイナルは、会場でのリアル観覧に加え、全国のIBJ加盟相談所へ向けたオンライン配信も実施。リアルタイムでノウハウ共有を行います。 また、IBJ役員による審査に加え、会場およびオンライン観覧者による投票も行われ、現地とオンライン双方からの熱い応援が審査結果に反映されます。そして、ついに「最高のサポート力」を持つ婚活カウンセラーが決定します。

IBJは今後も、こうした新たな取り組みを積極的に展開し、業界のリーディングカンパニーとして結婚相談所ネットワークの価値向上に取り組んでまいります。

