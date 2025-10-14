お菓子作りにチャレンジしたい小学生に！『ミラクルハピネス(ハート)おいしいお菓子レッスン』が10月6日（月）発売！

株式会社西東社

本書は、累計480万部を突破した西東社の大人気児童書、ミラクルシリーズの最新作。大きな写真と丁寧な解説で、お子さまひとりでも簡単に作れるお菓子のレシピブックです。

●失敗しない！ 簡単レシピからチャレンジレシピまで全95レシピを収録！

本書には、クッキー、ゼリー、チーズケーキや生チョコなどの定番レシピのほか、フルーツサンドやカラフルグミ、フルーツ飴など今話題のスイーツも多数収録。火を使わずに冷やすだけ、レンジで温めるだけでできる簡単レシピを中心に、上級者向けのオーブンを使うレシピも。オーブンの使い方もしっかり解説しているから、お子さまひとりで完成させる達成感を味わえます。

●大人気イラストレーター「しろくまななみん」さんのイラストでさらに楽しく！

挿絵は子どもから大人まで幅広い年代に人気のイラストレーター「しろくまななみん」さん。レシピのほか、しろくまななみんさんのイラストによるかわいいメッセージプレートやラッピングのアイデアも紹介。お菓子作りがさらに楽しくなること間違いなし！

かわいいだけではなく丁寧で分かりやすいから、お菓子作りデビューにぴったりの一冊。

お子さまひとりはもちろん、親子で楽しむひとときにもおすすめです。

※本書は『ミラクルハッピー はじめてのお菓子レシピDX』（2017年2月発行）に新しいレシピを加えて再編集し、書名・価格等を変更したものです。

【本書概要】

■タイトル：ミラクルハピネス(ハート)おいしいお菓子レッスン

■著者：齋藤真紀、大瀬由生子

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2025年10月6日（月）

■価格：定価1,210円（1,100円 + 税）

■判型・ページ数：A5判変型/192ページ

■ISBN：9784791634644

【販売ページ】

■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4791634640

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18359973

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp