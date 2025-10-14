ニューヨーカー ウィメンズ「望月律子さんに倣う、大人の正解 -Jacket Style-」の特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「望月律子さんに倣う、大人の正解 -Jacket Style-」を自社通販サイトで公開しました。
望月律子さんに倣う、大人の正解 -Jacket Style-
季節が深まるほど、装いにも物語が宿る。カラードチェックの遊び心、ツィードの温もり、レザーの艶、素材が語る秋冬のスタイルは、どれも少しだけ背筋を伸ばしてくれる。どんな一着を選び、どう纏うか。その選択が、今の気分をそっと映し出す。
▽特集ページはこちらから
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2025aw-otonanoseikai_jacketstyle.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2025aw-otonanoseikai_jacketstyle.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
［ Jacket ］
カラーインブロック ダブルブレストジャケット 税込 \42,900
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116153-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116153-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ネオンカラーミックスツィード 税込 \47,300
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116261-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116261-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ゴートレザージャケット 税込 \77,000
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51556870-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51556870-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ダブルブレストブレザー 税込 \69,300
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60086269-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60086269-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
クラシカルを、軽やかに。
こういったノーカラーのジャケットって、すごくクラシカルで素敵なんですけど、きちんと着るとフォーマル感が強くなっちゃうんですよね。もちろんそれも素敵なのですが、今回は袖口のスリットを折り返して手首を見せることで、抜け感をプラス。それから、ボタンは全部留めずに、一番上だけ留めてあげる。袖も少しプッシュアップしてあげると、こなれた雰囲気になります。襟元も少し開けてあげると、軽やかさが加わって、ぐっと今っぽい印象になります。
ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116153-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900
ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51826555-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \14,300
パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51336215-2025?from=nyw_special_250611&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600
ネックレス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51952815-2024?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800
ベルト(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60916813-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \11,000
バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936901-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \29,700
ヒントは、ジャケットの中に
ツィードジャケットって、けっこう主役級のアイテムっていうイメージがあると思うんですけど、実はこんな感じでいろんな色が入っていて、コーディネートのヒントがたくさんあるんです。ブルーや白、グリーンなどが入ってたり…今回はその中からパープルを差し色にしてみました。散りばめられている色からリンクしてあげると、全体がぐっとまとまるんですよね。配色を楽しむことで、ツィードの魅力がさらに広がります。
ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51116261-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \47,300
カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51716560-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \22,000
タンクトップ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51872553-2024?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800
スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51256212-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700
レザーを、やわらかく。
今シーズン、レザージャケットたくさん出ているんですけど、少しハードに見えがちなので、合わせるアイテムをきちんと感のあるパンツにしてみたんです。キメキメになりすぎないように、テイストをミックスする事を意識してあげると、レザージャケットが柔らかい雰囲気に。さらにフェミニンなプリーツスカートを合わせるのもおすすめですよ。
ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51556870-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \77,000
ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51716662-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600
パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51316263-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \26,400
ベルト(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60916811-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \11,000
バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935802-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \34,100
きちんとしすぎない、新しいトラッド
紺ブレ・ストライプシャツ・スカーフというトラッドなアイテムを、あえてラフに着るということをイメージしてます。シャツの前を思い切って開けて、白いカットソーをレイヤード。スカーフは首元をきゅっと絞めずに、ネックレスみたいな感覚で巻いてます。
ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60086269-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \69,300
シャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51616213-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800
タンクトップ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51872553-2024?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800
パンツ 税込 \24,200 11月上旬入荷予定
スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51926852-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500
バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935801-2025?from=nyw_special_251010&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \36,740
■会員プログラム『NY.CLUB』について
『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。
お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。
▽NY.CLUB会員ページ
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx
■ ニューヨーカーについて
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。
1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/
