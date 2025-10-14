ショップチャンネル 10月17日（金）は、「ファッションデイ」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下 「ショップチャンネル」）は、 10月17日（金）に「秋冬を彩る！素材のいいもの ファッションデイ」を放送します。日々の装いをクラスアップさせる、素材にこだわりのあるアイテムをご紹介。

今回は、ファッション誌などで活躍するモデルも登場し、より一層クラス感のある装いを演出します。

エヌエフ

ウール100％の極上な肌触り！

やわらかな風合いを活かした大人顔のニットコーディガンが登場します。

さらっと羽織れて、長い期間着用できる逸品です。

放送日時は10月17日（金）0:00～、7:00～、10:00～、22:00～です。

マイレ

インソールの足先に起毛素材を採用した、レースアップデザインのブーツを紹介します。

革屋厳選の上質カーフレザーを使用した、こだわりの1足です。

放送日時は10月17日（金） 12:00～、20:00～です。

ミラ・ショーン

日々の装いにプラスオン！ウールシルクの華やかなストールを紹介します。

放送日時は10月17日（金）8:00～です。

メルヴェイユヴァント

異なるデザインが楽しめる、リバーシブルブルゾンを紹介します。

片面はトレンドのミンク調エコファー、もう片面は立体感のあるキルティングです。

放送日時は10月17日（金） 14:00～ 他 です。

トピックス

●モデル出演のお知らせ

10月17日（金）「ファッションデイ」は、ファッション誌などで活躍中のモデルが出演します。

・10:00～11:00「エヌエフ」 ：Atsukoさん、マリークレアさん

・13:00～14:00「ペレリールッソ」 ：RINAさん、Atsukoさん

・14:00～15:00「メルヴェイユヴァント」：RINAさん、未希さん

Atsukoさん

マリークレアさん

RINAさん

未希さん

●上質コーデで彩る、私だけの旅物語。 旅のアップデートスタイル

「日光の旅」をテーマに、上質素材でコーディネイト！

ウールカシミヤのコートに、小粋な小物を合わせた、秋の旅スタイルを提案します。

放送日時は10月17日（金）16:00～です。

●ファッションウィーク

10月17日（金）～23日（木）は、「秋冬を彩る！素材のいいもの ファッションウィーク」を開催。

これからの季節のおしゃれをより一層楽しんでください。

ヘ・エラ

なめらかな風合いで、素材由来の機能性を備えたインナーを多彩なカラーでご用意。

色違いで集めるのもおすすめです。

放送日時は10月18日（土） 0:00～、7:00～、10:00～、22:00～です。

ステングレイス

華やかに輝くCZジュエリーをセレクト。

上品なネックレスやピアス＆イヤークリップを紹介します。

放送日時は10月21日（火）16:00～です。

元町ゼラール

軽やかなコートと、今年トレンドのミンク調フェイクファーベストがセットで登場します。

秋冬のお出かけにおすすめです。

放送日時は10月23日（木）0:00～、7:00～、10:00～、14:00～、22:00～です。

※画像は一部参考商品です。番組、商品内容、出演者に変更が生じる場合があります。

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。