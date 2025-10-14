【カプセルトイ新商品】ラメ&グリッターがキラキラ！触り心地がクセになるスクイーズ『むにゅぷる！キラキラボール』が10月14日（火）から発売！
株式会社三洋堂
縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品『むにゅぷる！キラキラボール』全6種を、2025年10月14日（火）より全国のカプセルトイ自動販売機で1回200円（税込）にて順次発売を開始いたします。
グリッターとラメがいっぱい入ったスクイーズ♪
ムニュっとすると中に入ったラメがキラキラッ！見ていると癒されます。
約5cmと丁度良い手の平サイズ
むにゅぷる！キラキラボールのここがオススメ！
オススメポイントは、ラメがたっぷり入っていること！握ると中のラメがふわっと舞い上がり、まるでスノードームを眺めているような気分に。
むにゅぷるっとしたやわらかな感触はもちろん、眺めているだけでも癒されるスクイーズです。
お子さまの感覚あそび・手あそびにはもちろん、大人のリラックスタイムやデスクのお供にもおすすめです。
商品ラインナップ（全6種）
■商品詳細
商品名：むにゅぷる！キラキラボール
発売日：2025年10月14日（火）より順次
価格：1回200円（税込）
種類数：全6種類
商品サイズ：約Φ5cm
製品素材：TPR
販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機
商品紹介ページ：https://sanyodo.ne.jp/sct-069/
◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について
近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。
【カプセルトイ事業部 公式X】
https://x.com/sy_capsule
◆ 会社概要
会社名：株式会社三洋堂
所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地
代表取締役：折小野 嘉輝
設立：1985年5月20日
事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売
電話番号：0587-66-2499
公式HP：https://sanyodo.ne.jp/