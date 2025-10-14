神戸ポートピアホテルのレストラン部門が、Googleマップをはじめとする各媒体の情報整備とインバウンド集客強化を目的に「口コミコム」を導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社神戸ポートピアホテル（総支配人：伊藤 剛、本社：兵庫県神戸市）において、ホテル内レストランの情報整備とインバウンド集客強化を目的に採用されたことをお知らせいたします。これにより、Googleマップや各グルメサイトの情報を一括で更新・管理し、多言語発信とMEO対策を通じて、国内外のお客様へ正確な情報を届け、認知向上を支援してまいります。

■導入前の課題

同ホテルのレストラン部門では、Googleマップの情報が十分に整備されておらず、多言語対応も限定的だったため、国内外のお客様にタイムリーに情報を届けられていませんでした。さらに、複数のグルメサイトでの情報更新や口コミ返信の作業が煩雑で、担当者の業務負担が大きく、口コミを有効に活用できていない状況でした。また、外国語での口コミが少なく、インバウンドのお客様にとって十分な参考情報が得られにくい点も課題となっていました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・各媒体情報の一元管理と整備

Googleマップや各グルメサイトの情報を一括で更新・管理でき、国内外のお客様に正確で分かりやすい情報を提供可能にします。

・多言語対応とインバウンド強化

英語・中国語・韓国語などでの情報発信や口コミ促進を通じて、訪日客にとって分かりやすく安心して利用できる情報を提供します。

・業務効率化と口コミ活用

複数媒体の情報更新や口コミ返信を一括管理することで担当者の負担を軽減し、口コミ分析をサービス改善や集客施策に活かすことが可能になります。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

宿泊施設の自社予約を増やす3つのポイントを解説！～施設の認知拡大・予約導線づくり・予約率向上～



本セミナーでは、宿泊施設の認知向上と自社予約につなげるために必要な Googleビジネスプロフィール（GBP）・Googleマップの活用や口コミの重要性についてmovから解説。



そしてtripla社からは、公式サイト予約システムの最適化とGoogleマップとの連携によって、OTAと併用しながらも、自社予約を着実に伸ばしていくための実践的な施策をご紹介します。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社神戸ポートピアホテル

所在地 ：兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10番地1

総支配人 ：伊藤 剛

WEBサイト ：https://www.portopia.co.jp/



「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当 ：新原

メールアドレス ：pr@mov.am

電話 ：070-9343-8235