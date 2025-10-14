Valuence INFINITIES、25-26 SEASON 新体制決定



















#0 KATSUYA

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、「第一生命 D.LEAGUE（Dリーグ）」25-26 SEASONの新体制を決定いたしました。プロデューサーにSTEEZ、ディレクターにKATSUYAが就任。MAiKAをはじめとする4名の新メンバーが加入し、さらなる飛躍を目指すValuence INFINITIESは、D.LEAGUE加盟から4年目となる25-26 SEASONを迎え、新たな体制でシーズンに臨みます。結成当初から3年間にわたりディレクターとしてチームを牽引してきたSTEEZ（スティーズ）は、今シーズンよりプロデューサーとして新たな立場からチームを支えます。新ディレクターには、D.LEAGUEで2年間ジャッジを務めた実績を持つKATSUYA（カツヤ）が就任。チームリーダーのSEIYA（セイヤ）は続投し、今季からはクリエイティブディレクターも兼任します。さらに、今シーズンより4名の新メンバーがレギュラーダンサーとして正式に加入しました。日本を代表する実力派ダンサー・MAiKA（マイカ）をはじめ、Valuence INFINITIES Youthからトップチームオーディションに挑戦し、見事INFINITIESレギュラーダンサーの座を掴み取ったHARUYA（ハルヤ）とTATSUKI（タツキ）、さらに、HIPHOPに加えてHOUSEやPOPPIN'を得意とするREN（レン）が加わり、チームはさらなる飛躍を目指します。＜ディレクター＞

9歳の時に地元熊本でダンスを始め、翌年10歳の時に本格的にBREAKIN'のキャリアをスタート。中学生の時には九州、日本、世界へと活躍の場を広げる。

キッズ、ユース時代から国内外の大会にて多数のタイトル獲得やメディア出演を果たしており、活動の場を東京に移してからもUK BBOY Championships ソロバトル日本代表、BATTLE OF THE YEARにてTHE FLOORRIORZ として日本人初・前人未到の3連覇を果たす等、世界各地様々なイベントで好成績を収める。

現在はプレイヤーとしての活動の他、BREAKIN'の日本JUDGEチームとしての活動や各地でのワークショップ、ダンスバトルや映像作品への自作音源の提供等も行い活動の幅を広げている。

D.LEAGUEにおいても2年間ジャッジを務めており、今季よりINFINITIESの新DIRECTORとして参戦。

























＜新メンバー＞#21 MAiKA日本が誇る実力派ダンサー。大阪を拠点に世界各地まで飛び回る。キッズ時代から培ったOLD・NEW問わぬスキルと豊富な経験を武器に、グルーヴィーかつドープな唯一無二のスタイルで観る者を魅了する。国内外のコンテスト・バトルで圧倒的な実績を誇り、振付・演出・プロデュース・指導など幅広く活躍。Valuence INFINITIESのSHOWCASEには2年連続SPダンサーとして出演し、自ら制作した作品も高く評価されている。今季よりINFINITIES正式メンバーとして加入し、さらなる挑戦と進化を続ける若きベテラン。#22 HARUYAキッズの頃から数々のバトルに挑戦しタイトルを獲得してきた実力派若手B-boy。小学生からValuence INFINITIESの現プロデューサーであるSTEEZのレッスンに通い続け、今もずっと背中を追い続けている。2024年よりValuence INFINITIES Youth 1期生に特待生として加入し、2025年のSD.LEAGUE 東日本予選ではチームリーダー＆エースパフォーマーを務めFINALへの切符を手にした。同2025年、トップチームオーディションへ挑戦し、晴れてINFINITIES レギュラーダンサーの座を掴みとった。#24 TATSUKIValuence INFINTIIES Youthに1期生として加入し、2025年7月に特待生へ昇格。音に素直にアプローチし、体幹の強さを生かしたダイナミックかつオリジナリティに富んだHIPHOPを得意とする。YouthチームにてBREAKIN'やHOUSEの習得やジャンル融合SHOWCASEに挑戦しながら成長を続けており、2025年のSD.LEAGUE 東日本では4位でFINALへの出場権を得る。今後トップチームにスパイスを与えられる存在を目指す新進気鋭のダンサー。#25 RENキッズの頃からバトルやコンテストで結果を残し、直近においてもJAPAN DANCE DELIGHT VOL.30 FINAL 出場やマイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2025 TOHOKU SMALL部門 優勝などの実績を持つ。HIPHOPのほか、自ら得意とするHOUSE, POPPIN'を武器にオーディションへ挑み、INFINITIESの特徴でもあるジャンル融合のダンサーとして25-26 SEASONよりレギュラーダンサーの一員となる。スローガンに「Going Beyond」を掲げ、CHAMPIONSHIP優勝へ昨シーズンは、2年連続となるCHAMPIONSHIP出場を果たし、初戦のTRIAL MATCHで勝利するもSEMI FINAL MATCHで惜敗。目標としていた優勝には届きませんでしたが、総合3位に加え「最優秀テクニック賞」を受賞するなど確かな成果を残しました。迎える新シーズンでは、昨シーズンの経験を踏まえ、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という想いを込めたスローガン「Going Beyond」を掲げ、CHAMPIONSHIP優勝を目指します。■スローガン：Going Beyond

個々のスキルとジャンルを融合させた

唯一無二の存在として他を圧倒し成長してきた僕たちは

発足3年目となった24-25 SEASON

その集大成としてCHAMPIONSHIP FINALまで駆け抜けると誓い戦い続けた



しかしながら結果はSEMI FINALで敗退

FINALのステージまでバトンをつなぐことはできなかった



そして迎えた25-26 SEASON

僕たちは体制を新たに

過去の結果、自分たちの限界、チームの可能性…

そのすべてを越え未だ見ぬ地へと挑む



ー Going Beyond ー



いざ、頂点へ

