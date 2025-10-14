こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
京セラが、第5回[名古屋]スマート物流EXPO に出展
京セラ株式会社は、2025年10月29日（水）～31日（金）までポートメッセなごやで開催される「第5 回 [名古屋]スマート物流EXPO」に出展いたしますのでお知らせします。
本展示会は、物流業界が抱えるさまざまな課題を解決するための最新技術が集結する展示会です。現在、運輸・物流業界は、ECサイトの成長により年々需要が拡大する一方で、労働力不足や労働管理、労働環境のさらなる改善が求められ、業務効率化が課題と言われています。今回の当社ブースでは、落下や衝撃に強い高耐久スマートフォンやタブレットを活用した、在庫管理や現場との情報共有など、運輸・物流業界における課題を解決しDXに貢献する業務システム・アプリケーションを紹介します。（京セラのビジネス向けモバイル端末の詳細はこちら：https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/?press）
■「第5回 [名古屋]スマート物流EXPO」 出展概要
京セラでは、日本メーカーならではの安心のサポート体制を整えています。導入支援から保守、保証サービスまでを一貫して提供しており、安心してご利用いただけます。また、業務に適した純正アクセサリーも豊富に取り揃えており、現場のニーズにしっかりとお応えします。ぜひこの機会に、当社ブースへお立ち寄りください。