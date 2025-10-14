こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
王子ホールディングスと精密林業計測との共同実証を開始～リモートセンシング技術で森林資源を可視化し、林業DXを推進～
ヤマハ発動機株式会社は、王子ホールディングス株式会社（社長：磯野裕之、本社：東京都中央区）および、信州大学発のベンチャー企業である精密林業計測株式会社（代表取締役：加藤正人信州大学特任教授、本社：長野県伊那市）と共同で、リモートセンシングを活用した森林情報の取得と解析に関する共同実証を開始しました。
近年、林業現場では人手不足や高齢化、安全性の確保など多くの課題が顕在化しており、効率的かつ持続可能な森林管理の実現に向けて、デジタル技術の活用が求められています。なかでも、森林情報の取得は、現地調査に多くの時間と人手を要し、広範囲かつ詳細なデータの収集が困難です。
本取り組みは、こうした課題に対応する林業DXの一環として、従来の現地調査や先行するリモートセンシング技術では把握が難しかった単木単位の詳細な森林情報の取得を目的に、共同実証を行うものです。
実証実験地は、王子グループが保有する複数の国内社有林です。ヤマハ発動機の産業用無人ヘリコプターが広域レーザ計測を実施し、得られた森林情報を精密林業計測が解析します。
3社は既に、岐阜県内の王子グループの社有林において実証実験を行っており、樹種・樹高・直径・材積・位置情報などを一括で可視化することに成功しました。地形や水系に応じた樹種分布や、大径木*¹の効率的な抽出が確認され、森林整備や資源管理の精度向上が期待されます。また、コナラやクリなど、野生動物の餌となる堅果類*²の分布も把握でき、生態系や野生動物管理にもつながります。
本取り組みが実用化されれば、現地調査の大幅な省力化が可能となり、作業中の事故や野生動物との遭遇リスクの軽減など、安全性の向上にもつながります。また、カーボンニュートラル社会の実現に向け、将来的にはCO₂固定量算出やJ-クレジットへの展開も視野に取り組んでいきます。
※1 大径木(だいけいぼく)：胸高直径が大きい樹木。丸太にする場合には一般的に30cmを超えるものを指して使われることが多い。
※2 堅果類(けんかるい)：堅い殻に覆われた果実。一般的にはドングリ、クリ、クルミ、ナッツ類などを指す。
当社の森林デジタル化サービス「RINTO」は、高度なレーザ計測技術などを用い、森林の現況を3次元デジタルデータ化するサービスです。自動航行機能など高い航続性能を備える当社製産業用無人ヘリコプターに高解像度LiDARを搭載し、森林の上空から1秒間に75万回のレーザを照射。獲得した高密度な点群データから、立木の位置や樹高、直径を判読した森林資源情報や、地形情報などを可視化し、林業のスマート化や業務精度・効率の向上に貢献します。
近年、林業現場では人手不足や高齢化、安全性の確保など多くの課題が顕在化しており、効率的かつ持続可能な森林管理の実現に向けて、デジタル技術の活用が求められています。なかでも、森林情報の取得は、現地調査に多くの時間と人手を要し、広範囲かつ詳細なデータの収集が困難です。
本取り組みは、こうした課題に対応する林業DXの一環として、従来の現地調査や先行するリモートセンシング技術では把握が難しかった単木単位の詳細な森林情報の取得を目的に、共同実証を行うものです。
実証実験地は、王子グループが保有する複数の国内社有林です。ヤマハ発動機の産業用無人ヘリコプターが広域レーザ計測を実施し、得られた森林情報を精密林業計測が解析します。
3社は既に、岐阜県内の王子グループの社有林において実証実験を行っており、樹種・樹高・直径・材積・位置情報などを一括で可視化することに成功しました。地形や水系に応じた樹種分布や、大径木*¹の効率的な抽出が確認され、森林整備や資源管理の精度向上が期待されます。また、コナラやクリなど、野生動物の餌となる堅果類*²の分布も把握でき、生態系や野生動物管理にもつながります。
本取り組みが実用化されれば、現地調査の大幅な省力化が可能となり、作業中の事故や野生動物との遭遇リスクの軽減など、安全性の向上にもつながります。また、カーボンニュートラル社会の実現に向け、将来的にはCO₂固定量算出やJ-クレジットへの展開も視野に取り組んでいきます。
※1 大径木(だいけいぼく)：胸高直径が大きい樹木。丸太にする場合には一般的に30cmを超えるものを指して使われることが多い。
※2 堅果類(けんかるい)：堅い殻に覆われた果実。一般的にはドングリ、クリ、クルミ、ナッツ類などを指す。
当社の森林デジタル化サービス「RINTO」は、高度なレーザ計測技術などを用い、森林の現況を3次元デジタルデータ化するサービスです。自動航行機能など高い航続性能を備える当社製産業用無人ヘリコプターに高解像度LiDARを搭載し、森林の上空から1秒間に75万回のレーザを照射。獲得した高密度な点群データから、立木の位置や樹高、直径を判読した森林資源情報や、地形情報などを可視化し、林業のスマート化や業務精度・効率の向上に貢献します。
ヤマハ発動機の産業用無人ヘリコプター
実証実験で得られた森林資源情報
実証実験で可視化した樹木分類図
実証実験で可視化した森林資源量解析（堅果類）