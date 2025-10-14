こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
合弁会社 TY ROBOTICS株式会社の設立について～単軸・直交ロボットの生産移管により、ラインアップを拡大し、競争力強化を目指す～
ヤマハ発動機株式会社は、産業用ロボットの事業戦略の一環として、台湾の産業機器メーカー「TOYO AUTOMATION CO., LTD」（東佑達自動化科技股份有限公司、本社：台湾台南市、以下TOYO社）と、産業用ロボットを生産する合弁会社「TY ROBOTICS株式会社」(以下、TY社)を2025年8月に設立しました。
TY社は、当社の都田事業所（静岡県浜松市浜名区）内に拠点を構え、生産開始は2026年1月を予定しています。当社は、今後数年かけて、単軸ロボットや直交ロボットの生産をTY社に移管していきます。
TOYO社は単軸アクチュエータなどの製造・販売を主力事業とする産業機器メーカーで、近年は世界的な半導体関連・スマートフォン関連の需要伸長や工場の全般的な自動化・省力化ニーズの高まりを背景に成長しています。
当社は、2019年3月に実施したTOYO社への出資を契機に、同社より、モータレス単軸アクチュエータなどの産業用ロボットの一部製品のOEM供給を受けるなど、同社と良好な関係を築いてきました。
このたびのTOYO社との合弁会社設立は、当社ロボティクス事業の競争力強化のための戦略の一環となります。当社は、この新会社に産業用ロボットの一部モデルの生産を移管することで、受注から発送までのリードタイムを大幅に短縮するとともに、さらなる製品ラインアップの拡大を目指します。
■TY ROBOTICS株式会社の概要
■TOYO AUTOMATION CO., LTDの概要
TY社は、当社の都田事業所（静岡県浜松市浜名区）内に拠点を構え、生産開始は2026年1月を予定しています。当社は、今後数年かけて、単軸ロボットや直交ロボットの生産をTY社に移管していきます。
TOYO社は単軸アクチュエータなどの製造・販売を主力事業とする産業機器メーカーで、近年は世界的な半導体関連・スマートフォン関連の需要伸長や工場の全般的な自動化・省力化ニーズの高まりを背景に成長しています。
当社は、2019年3月に実施したTOYO社への出資を契機に、同社より、モータレス単軸アクチュエータなどの産業用ロボットの一部製品のOEM供給を受けるなど、同社と良好な関係を築いてきました。
このたびのTOYO社との合弁会社設立は、当社ロボティクス事業の競争力強化のための戦略の一環となります。当社は、この新会社に産業用ロボットの一部モデルの生産を移管することで、受注から発送までのリードタイムを大幅に短縮するとともに、さらなる製品ラインアップの拡大を目指します。
■TY ROBOTICS株式会社の概要
■TOYO AUTOMATION CO., LTDの概要