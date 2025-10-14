OpenAI「Apps SDK」× MCPで企業のサービスをChatGPT内アプリ化　MCPサーバー構築から運用までワンストップ支援

株式会社ワンダーコムズ

株式会社ワンダーコムズ（本社：東京都渋谷区桜丘町23-17、代表：矢田 寛、以下 当社）は、OpenAIが発表したApps in ChatGPT／Apps SDKに対応し、既存サービスをChatGPT内のインタラクティブUIとして直接操作可能にする連携開発を本日より提供開始します。中核となるMCP（Model Context Protocol）準拠のサーバー実装から、Apps SDKによるフロントエンド（チャット内UI）、本番運用（SRE・監視・変更管理）までを一気通貫で支援します。

当社は「MCPサーバーを作って終わり」ではなく、「MCPサーバーを運用し続ける」ことにコミットします。

Apps in ChatGPTは、会話の文脈で発見され、その場で操作される新しいアプリ流通チャネルです。審査・公開の枠組みが整うことで、各社サービスは発見→利用→継続利用をチャット内で完結でき、検索流入やアプリDLに頼らない導線を獲得できます。

Apps SDKは、ユーザーの会話文脈に合わせてアプリを提示し、地図／リスト／カード／プレゼン表示などのUIをチャット内に直接レンダリングします。今後、Apps in ChatGPTはLINEのアプリやAppleのApp Storeのような参入型エコシステムとして拡大が見込まれ、あらゆる業種の企業がChatGPT内アプリとして参入可能になります。

この画像は開発者モードでのサンプル実装で、特定地域のピザレストランのランキングとマップでデモとして注文フローを再現可能としています。同等のUI体験を、各社の検索・予約・在庫表示・会員管理・コンテンツ再生などへ置き換えて提供可能です。

提供範囲

1）MCPサーバー設計・実装

- プロトコル準拠のツール／リソース定義、認証・認可（最小権限）、監査ログ- 既存API・DB・SaaS接続のアダプタ、非同期ジョブ、スキーマ管理

2）Apps SDKフロントエンド（チャット内UI）

- リスト／カード／モーダル／フルビュー／地図などChatGPTネイティブUIの実装（Reactで表示・操作）- 初回接続の同意フロー、状態管理、エラー時のUX

3）本番運用・SRE

- 24時間365日の安定運用、自動アラートによる異常検知- クラウド冗長化・高可用性の設計、停止時間と復旧時間の最小化

4）審査・公開・コンプライアンス

サービス連携を前提にしたユースケース

当社の強み 「MCP対応」ではなく「MCPを運用」

導入目安・価格

- 開発者ガイドライン適合、データ最小化、プライバシーポリシー整備- ログ設計（保持期間・マスキング）、監査エビデンス化- 検索・表示：自然言語で条件指定→結果一覧／地図／詳細カード- 業務オペレーション：在庫・予約・配送の参照／更新、承認フロー、チケット発行- ナレッジ活用：サービス内文書の要約・引用、根拠リンク提示- コンテンツ：動画・音声の再生、チャプター移動、プレイリスト管理- 本番前提の設計：高負荷時のオートスケーリング、迅速な修正適用- 異常検知の内製：ダッシュボード整備・アラート閾値の最適化- レガシー共存：既存APIに被せるアダプタで段階的移行- セキュリティ：最小権限、ゼロトラスト前提、キー／トークンのライフサイクル管理

導入目安：デモ開発 2-6週／本番開発～運用開始 1-3か月

価格：サービス内容に応じて個別見積もり

参考

パートナー募集（共同販売・紹介）

- Introducing apps in ChatGPT(https://openai.com/index/introducing-apps-in-chatgpt/)（機能概要・使い方動画）- Apps SDK 開発者ドキュメント(https://developers.openai.com/apps-sdk)（MCP拡張、設計ガイド、サンプル）※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

Apps SDK／MCP連携の共同販売・紹介パートナーを募集しています。SIer、SaaSベンダー、コンサルティング企業の皆さまとのリード紹介／リセール／共同提案に対応します。お問い合わせフォームより「パートナー希望」と明記のうえご連絡ください。

お問い合わせ・商談のご相談はこちら

https://wondercoms.co.jp/contact

E-mail：contact@wondercoms.co.jp / Tel：050-3627-5657