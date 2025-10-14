角野栄子が最も愛するキャラクター「リンゴちゃん」シリーズ、最新刊が発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、角野栄子さんの幼年童話『リンゴちゃんのおしごと』を10月14日（火）に発売いたします。

リンゴちゃんシリーズとは

「リンゴちゃん」は2003年から始まった幼年童話シリーズで、今作が５巻目となります。

「魔女の宅急便」で知られる大人気作家・角野栄子さんが文を書き、ベストセラー『金持ち父さん貧乏父さん』の装画を手掛ける長崎訓子さんが絵を担当しています。

マイちゃんのおばあちゃんが作ってくれたお人形のリンゴちゃん。おしゃべりで動くことができて、とってもわがまま。いつも自由なリンゴちゃんがとっても愛らしいシリーズです。

さまざまな人気キャラクターを生み出してきた角野栄子さん「最愛」のキャラクターでもあります。

『リンゴちゃんのおしごと』の紹介

＜あらすじ＞

ある日、るすばんがつまらなくなったリンゴちゃんは、外に出て、へいの上をよろんよろんと歩いていきました。そこで出会ったのは、のらねこのビッグ。

リンゴちゃんは、仕事に行くというビッグにむりやりついていきますが……。

・・・・

＜読みどころ＞

人気イラストレーターの長崎訓子さんが描くリンゴちゃんがとってもキュート！ 泣いたり笑ったり怒ったり表情がくるくる変わって、その魅力に夢中になってしまいます。

作中に出てくる「よろんよろん歩き」は一度聞いたら忘れられない印象的なワード。

リンゴちゃんが塀をよろんよろんと歩きながら、色々なお家にビッグとお仕事をしに行きます。

著者プロフィール

文：角野栄子（かどの・えいこ）

1935年東京生まれ。早稲田大学教育学部英語英文科卒業。『魔女の宅急便』（福音館書店）で野間児童文芸賞と小学館文学賞を受賞。「アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ」（ポプラ社）はじめロングセラーは数多い。2018年、国際アンデルセン賞・作家賞を受賞。

絵：長崎訓子（ながさき・くにこ）

1970年東京都生まれ。多摩美術大学染織デザイン科卒業後、イラストレーターとして書籍の装画や挿絵、映画に関するエッセイ、漫画の執筆など多方面で活動中。

書籍情報

タイトル：『リンゴちゃんのおしごと』

作／角野栄子

絵／長崎訓子

定価：1,320円（10％税込）

発売：2025年10月14日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4220036.html

Amazon＞＞ https://amzn.asia/d/786HEmT