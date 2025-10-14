西条市けんしん促進ドライブキャンペーンが好評につき追加実施決定！

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：保科昌孝、http://cheerdrive.jp/）が運営するマイカー広告サービス「Cheer Drive（チアドライブ）」は、愛媛県西条市の健幸アンバサダーと連携した「西条市けんしん促進ドライブキャンペーン」について、好評を受け追加30台での実施を決定し、2025年10月14日（火）より受付を開始いたします。

本キャンペーンは、西条市の「健幸アンバサダー」の取り組みの一環として、自家用車のリアウィンドウに専用ステッカーを貼って走行いただくことで、市内外へけんしんの大切さを広めるコラボレーション企画です。参加者は、自家用車のリアウィンドウにキャンペーンステッカーを貼ってドライブするだけで、1kmあたり3円～5円相当のチアドライブ走行ポイントを獲得でき、最大で5,000pt（5,000円相当）の報酬を得ることができます。

前回の実施では多くのドライバーの皆さまにご参加いただき、ご好評をいただきました。

この反応を受け、今回は新たに30台を追加して募集を行い、より多くの方に「けんしんの大切さ」を広めていただけるよう実施いたします。

ステッカーを貼っていつものようにドライブするだけで、地域の健康づくりを応援できるこの取り組み。あなたのカーライフが、西条市の健幸促進をさらに後押しします。

ステッカーデザイン車両イメージカーステッカーはシースルーフィルム採用

◆キャンペーン 概要◆

【キャンペーン名】西条市けんしん促進ドライブキャンペーン（追加実施）

【申込受付期間】2025年10月14日(火)～10月31日(金)

【走行期間】2025年11月12日(水)～12月11日(木)

【対象地域】愛媛県 西条市

【実施台数】30台

【参加費用】無料 ※走行距離が 100km に満たない場合、1,000円をご請求します。

【走行報酬】3pt～5pt/km(上限報酬 5,000pt) ※1pt=1円相当

【参加申込詳細】https://cheerdrive.jp/informations/2(https://cheerdrive.jp/informations/235)35(https://cheerdrive.jp/informations/235)

◆西条市 健幸アンバサダーについて◆

西条市の健幸アンバサダーは、養成講座や交流会で市民を健康伝道師として育成。生活習慣病予防講義や運動指導、グループワークでスキルを磨き、体験談を発信。身近な口コミで家族や友人へ健康診査受診の重要性を伝え、現在481名が地域ぐるみで健康づくりを推進しています。

◆チアドライブについて◆

自分のクルマに、好きな商品やサービスのステッカーを貼って走行し、企業を応援することで、換金可能なポイントを得られるサービスです。

ポイントは、キャンペーン毎に定める条件に従い、走行距離に応じて得ることができます。

例）ポイントの場合→5pt/1km：100km走行で500pt(500円相当)、1000km走行で5,000pt(5,000円相当)

チアドライブアプリDLはこちら

・App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive