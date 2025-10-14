【万博プロジェクトの裏側を初公開】11/1 iPresence社長登壇！CSV・事業成長と社会貢献を両立させる「共創のカタチ」
iPresence株式会社（本社：大阪市、代表取締役：クリストファーズ・クリスフランシス）は、2025年11月1日（土）に開催される「星陵アーツ＆レクチャーシリーズ＃15」において、代表取締役社長 クリストファーズ・クリスフランシスが講演『未来を創る理由 ロボットが繋ぐ共創社会』に登壇することをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage1】
この講演が解決する課題と、参加をおすすめする方
「ロボットは社会をどう変えていくのか？」その答えと、社会貢献を事業成長に繋げる具体的なヒントを探る催しです。
本講演は、特に以下のような課題をお持ちの企業・団体の皆様、そして未来のキャリアを考える学生の方に役立ちます。
・CSV（共通価値の創造）や社会貢献を事業成長と両立させたいと考えている経営者・企画部門の方。
・リモートワーク/遠隔拠点でのコミュニケーション課題を解決したい総務・人事・DX推進担当者の方。
・（第2部参加の方へ）ロボット・AIの進化が創る未来の仕事やキャリアについて考えたい学生の方。
講演会の目的とプログラム概要
本講演は、企業・団体向けと学生向けの二部構成で、テクノロジーが実現する「共創社会」の具体的な事例と未来の可能性を深掘りします。
第１部：企業・団体向け （14:00～14:40）
リモートコミュニケーションの課題解決、そして事業に込めた想いを通じて、社会貢献と事業成長を両立させる「共創のカタチ」を具体的に提案します。共創社会を考える皆様に、特に聞いていただきたい内容です。
第２部：学生・キャリア関心者向け（14:50～15:40）
高校生が登壇し、ロボットのデモンストレーションや講師とのトークセッションを通して、未来社会の可能性や新しい仕事のあり方を一緒に探求します。
※第一部、第二部両方/どちらかのみの参加も可能です。学生の方はぜひ第一部もご参加ください。
【第１部：企業・団体向け】講演「リモート社会の課題を乗り越える 共創のカタチ」（14:00～14:40）
クリストファーズ社長が、リモートコミュニケーションの「光と影」を捉え、その課題を乗り越えるために事業に込めた強い想いを語ります。
・【重要事例公開】テレロボット『temi』活用事例： ロボット等を活用した遠隔からの万博体験を提供した「どこでも万博」の取り組みを紹介。病院などにいる約4,000人の子どもたちが万博を体験し、大きな喜びを得た事例から、ロボットがもたらす社会課題解決と共感の力を具体的に提示します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage2】
・事業と社会貢献の両立： CSR（企業の社会的責任）からCSV（共通価値の創造）へ、企業が社会課題を解決しながら成長するための新しいアプローチを提案。万博でお披露目した遠隔ハグロボット『FuAra』が目指す未来についても解説します。
社会貢献と事業成長を両立させる「共創」への具体的なヒントを見つけませんか？経営層・企画部門・DX推進担当者の方、必聴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage3】
【第２部：学生・キャリア関心者向け】高校生とクリス社長のトークセッション「未来社会を考える」（14:50～15:40）
実際にテレロボット『temi』を操作するデモンストレーションや、事前に公募した高校生の「未来社会」のアイデア発表を通して、ロボットやAIをより身近に感じていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage1】
この講演が解決する課題と、参加をおすすめする方
「ロボットは社会をどう変えていくのか？」その答えと、社会貢献を事業成長に繋げる具体的なヒントを探る催しです。
本講演は、特に以下のような課題をお持ちの企業・団体の皆様、そして未来のキャリアを考える学生の方に役立ちます。
・CSV（共通価値の創造）や社会貢献を事業成長と両立させたいと考えている経営者・企画部門の方。
・リモートワーク/遠隔拠点でのコミュニケーション課題を解決したい総務・人事・DX推進担当者の方。
・（第2部参加の方へ）ロボット・AIの進化が創る未来の仕事やキャリアについて考えたい学生の方。
講演会の目的とプログラム概要
本講演は、企業・団体向けと学生向けの二部構成で、テクノロジーが実現する「共創社会」の具体的な事例と未来の可能性を深掘りします。
第１部：企業・団体向け （14:00～14:40）
リモートコミュニケーションの課題解決、そして事業に込めた想いを通じて、社会貢献と事業成長を両立させる「共創のカタチ」を具体的に提案します。共創社会を考える皆様に、特に聞いていただきたい内容です。
第２部：学生・キャリア関心者向け（14:50～15:40）
高校生が登壇し、ロボットのデモンストレーションや講師とのトークセッションを通して、未来社会の可能性や新しい仕事のあり方を一緒に探求します。
※第一部、第二部両方/どちらかのみの参加も可能です。学生の方はぜひ第一部もご参加ください。
【第１部：企業・団体向け】講演「リモート社会の課題を乗り越える 共創のカタチ」（14:00～14:40）
クリストファーズ社長が、リモートコミュニケーションの「光と影」を捉え、その課題を乗り越えるために事業に込めた強い想いを語ります。
・【重要事例公開】テレロボット『temi』活用事例： ロボット等を活用した遠隔からの万博体験を提供した「どこでも万博」の取り組みを紹介。病院などにいる約4,000人の子どもたちが万博を体験し、大きな喜びを得た事例から、ロボットがもたらす社会課題解決と共感の力を具体的に提示します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage2】
・事業と社会貢献の両立： CSR（企業の社会的責任）からCSV（共通価値の創造）へ、企業が社会課題を解決しながら成長するための新しいアプローチを提案。万博でお披露目した遠隔ハグロボット『FuAra』が目指す未来についても解説します。
社会貢献と事業成長を両立させる「共創」への具体的なヒントを見つけませんか？経営層・企画部門・DX推進担当者の方、必聴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331594&id=bodyimage3】
【第２部：学生・キャリア関心者向け】高校生とクリス社長のトークセッション「未来社会を考える」（14:50～15:40）
実際にテレロボット『temi』を操作するデモンストレーションや、事前に公募した高校生の「未来社会」のアイデア発表を通して、ロボットやAIをより身近に感じていただきます。