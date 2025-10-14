世界の注目を再び集める横琴の華やかなスター・イベント

2025年若手音楽家のための横琴国際モーツァルト・コンクール（2025 Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians）が盛況のうちに終了

マカオ、珠海（中国）2025年10月14日 /PRNewswire/ -- 2025年若手音楽家のための横琴国際モーツァルト・コンクール（2025 Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians）が2025年9月21日、横琴文化芸術コンプレックスで大盛況のうちに閉幕し、13日間の音楽の旅の終焉を告げました。今年のコンクールには23の国と地域から数百人の若い音楽家が登録し、コンクール史上最多となる75人の候補者がステージで競い合いました。過去10年間で、若手音楽家のための国際モーツァルト・コンクール（International Mozart Competition for Young Musicians）は、広東省・香港・マカオ粤港澳大湾区の著名な文化的象徴に成長し、国際的に認められた最高水準の青少年音楽コンクールとしての地位を確立し、中国と世界のコミュニケーションを促進するとともに、音楽ビジネスの発展に新たな可能性を切り開いてきました。

このコンテストは、世界的に有名なアーティストや教育者らからなる審査員団によって行われ、今年は年齢別に3つの部門でバイオリンに焦点が当てられました。レパートリーはモーツァルトの曲が中心でしたが、バッハやパガニーニなどの作品や、中国の作品に特化したプログラムも含まれていました。この伝統とイノベーションのバランスは、技術的なスキルをテストするだけでなく、受験者の芸術的な表現力も試すものでした。最終的に3つの部門で11人の受賞者が選ばれました。

閉幕コンサートではザルツブルク室内楽団と4人の受賞者が共演し、モーツァルトの名曲と中国の傑作を組み合わせた鮮やかな夜を演出し、観客から大絶賛を浴びました。コンテスト以外にも、横琴とマカオで十数件のクロスオーバー・イベントが開催され、数千人の参加者を集め、若者への美的教育と地域文化の融合を強化しました。幕が下りると同時に、使命を継続するために毎年開催される次回の横琴国際若手音楽家モーツァルト・コンクール（Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians）への期待が高まっています。

Together in harmony - celebrating talent, friendship, and music at the closing concert





Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin



