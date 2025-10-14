第138回広州交易会（Canton Fair）が10月15日に広州で開幕

広州（中国）、2025年10月14日 /PRNewswire/ -- 第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）（China Import and Export Fair（Canton Fair））が10月15日から11月4日まで、3期に分けて広州で開幕する予定です。同展示会は24時間オンラインで開催され、世界中のバイヤーに中国のサプライヤーへの継続的なアクセスを提供します。展示面積は155万平方メートル、ブース数は過去最多の74,600ブース、参加企業は32,000社を超えます。





第138回広州交易会は、規模とイノベーションの両面で新たな節目を迎えます。初めて、「国家ハイテク企業（National High-Tech Enterprise）」、「専門化・高度化中小企業（Specialized and Sophisticated SME）」、「製造業シングル・チャンピオン（Manufacturing Single Champion）」などの称号を持つ出展者が1万社を超え、全輸出企業の34％を占めました。ハイライトの1つは、フェーズ3（10月31日～11月4日）に予定されているインテリジェント・ヘルスケア・ゾーン（Intelligent Healthcare Zone）のデビューで、外科用ロボット、インテリジェント・モニタリング・システム、ウェアラブル医療機器を専門とする47社が一堂に会します。さらに、サービス・ロボット・ゾーン（Service Robots Zone）では、フェーズ 1（10月15日～19日）中に46社の主要出展者が再び登場し、最新のヒューマノイド・ロボットやロボット犬を紹介します。

広州交易会（Canton Fair）は、長年にわたり中国の対外開放の象徴として、質の高い対外貿易の成長を促し、経済の勢いを加速させる新たな原動力を育み続けています。第138回セッションでは、イノベーション、デジタル・インテリジェンス、持続可能性に重点を置いてこの役割を強調します。

展示会前のプレス・リリースによれば、100万点以上の新開発製品と、独自の知的財産権を持つ110万点以上のアイテムが展示される予定です。

インテリジェントな変革は、もう1つの定義的なテーマです。175の展示セクションのうち18はスマート・テクノロジーに焦点を当てており、合計35万点を超えるインテリジェント製品が展示されます。同フェアでは、企業の変革とアップグレードをサポートする新しいツール、テクノロジー、事例、知見にスポットライトを当てるとともに、人工知能とデジタル貿易に関する一連のフォーラムも開催されます。

このフェアでは、グリーン開発への取り組みも深めています。新エネルギー資源（New Energy Resources）セクションには、水素エネルギー技術と最適化されたエネルギー貯蔵ソリューションが含まれます。108万点以上の低炭素製品が展示されます。

第138回広州交易会（Canton Fair）では、Bluetooth、BeiDouナビゲーション・システム、5Gテクノロジーを活用したブースレベルのリアルタイム・ナビゲーション・サービスにより、技術革新によって参加体験が再定義されています。アップグレードされた広州交易会アプリには、パーソナライズされた推奨事項、短いビデオ・プレビュー、スマートなバイヤーとサプライヤーのマッチングのためのAI支援ツールが統合されており、よりスマートで環境に優しく、効率的なグローバル貿易環境が生まれます。

第138回広州交易会（Canton Fair）に登録するには、https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16をクリックしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com