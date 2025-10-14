【チーム契約のお知らせ】男子プロバスケットボールチーム“神戸ストークス“と「プロ・フィッツ」がサプライ契約を締結

ピップ株式会社

ピップ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治)のスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」は、神戸ストークスとサプライ契約を締結することをお知らせします。「プロ・フィッツ」は、挑戦をつづける神戸ストークスの選手達に製品をサプライし、ベストを尽くせるコンディションをサポートします。

プロフィール

■チーム名：神戸ストークス

■結成 ：2016年

■本拠地 ：兵庫県神戸市

■競技 ：バスケットボール

■神戸ストークスについて：

神戸ストークスは神戸市に本拠地を置くプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じて未来を創る！

神戸からバスケで日本、 そして世界をアッ！と言わせる、を目標に日々活動しております。

今シーズンは必ず優勝を言い続けて達成に向け戦っております。

■過去実績

2016-17シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 43勝17敗 B.LEAGUE B2 優勝

2017-18シーズン （B.LEAGUE B1（1部）） 12勝48敗 B.LEAGUE B1・西地区 5位

2018-19シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 34勝26敗 B.LEAGUE B2・中地区 3位

2019-20シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） ※シーズン途中終了 29勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区 2位

2020-21シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 40勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区優勝

2021-22シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 36勝19敗 B.LEAGUE B2・西地区 3位

2022-23シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・東地区 3位

2023-24シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・西地区 5位

2024-25シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 25勝35敗 B.LEAGUE B2・西地区 6位

■使用しているプロ・フィッツ製品：リカバリーテープ・テーピング・アイスバッグ

神戸ストークスコメント

神戸ストークスでは日々の練習・試合でいつもプロ・フィッツのテーピングを使用させていただいています。怪我が不安な箇所や関節のサポート、またパフォーマンスのサポートと幅広く助けられております。汗をかくと本来テーピングは剥がれやすいことがありますが、プロ・フィッツのキネシオテープは剥がれにくいのが特徴的だと思います。選手からの好評の声も多くいただいております。トレーナーとしてチームに携わる中で、無くてはならない存在になっています。

「プロ・フィッツ」とは

「スポーツを楽しむすべての人からケガや疲労の不安を取り除き、“スポやか※”に生きる未来に寄り添う」ことをブランドコンセプトに定め、2019年2月に誕生。今年で6周年を迎えるピップのスポーツケア用品ブランドです。

トラブルが起きてからだけでなく、“トラブルを起こさないためのスポーツケア用品の開発”を目指し、従来のケア用品発想を超え、新たな視点で製品開発を行っています。健康意識と向上心を併せ持ち、スポーツを楽しむ人々のニーズに対応した製品カテゴリーの拡大を目指しています。

※スポやかとは「スポーツ」と「健やか」を組み合わせた造語

神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ by PIP リカバリーテープ」

貼れば筋肉にアプローチ！最大磁力※200mTの磁気で血行改善

１.最大磁力200ｍTの磁気で血行を改善

・円錐形の磁石を使用し、広範囲に磁気が届く

・磁石粒はバンソウコウから透けにくいカラーを採用

２.スポーツシーンにオススメの製品設計

・全方向ストレッチの伸縮性にすぐれた絆創膏で、肌の動きに追随しはがれにくい

・角型絆創膏を採用することで丸形絆創膏に比べ粘着面を35％アップ

・透湿性が高い生地でムレにくい

３.その他特長

・貼ったままシャワーもお風呂も入れる

・肌にやさしい絆創膏

・ピップエレキバン共同企画

神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ テーピング」

快適通気：ライトなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！

通気性に優れた素材で肌に優しく、

ウォーキング、ランニングやハイキング等の軽運動におすすめ！

筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて

多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。

青いパッケージの手で切れるタイプは、

はさみがなくても手出来ることができて便利！

しっかり粘着：ハードなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！

厚手の生地がしっかり貼りついてはがれにくいから、長時間のプレーや練習、激しい動きが伴うスポーツやコンタクトスポーツにおすすめ！

筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて

多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。

くっつくテーピング：肌に貼りつかずに関節を固定、筋肉を圧迫

テープどうしがくっつき、貼りつかない

肌への負担が小さく、はずす時に痛くない伸縮自着テープ。

手で切れて、巻き直しも簡単なのでテーピング初心者にもおすすめ！

