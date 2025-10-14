【チーム契約のお知らせ】男子プロバスケットボールチーム“神戸ストークス“と「プロ・フィッツ」がサプライ契約を締結

ピップ株式会社

　ピップ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治)のスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」は、神戸ストークスとサプライ契約を締結することをお知らせします。「プロ・フィッツ」は、挑戦をつづける神戸ストークスの選手達に製品をサプライし、ベストを尽くせるコンディションをサポートします。




プロフィール

■チーム名：神戸ストークス


■結成　　：2016年


■本拠地　：兵庫県神戸市


■競技　　：バスケットボール


■神戸ストークスについて：


　神戸ストークスは神戸市に本拠地を置くプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じて未来を創る！ 　　


　神戸からバスケで日本、 そして世界をアッ！と言わせる、を目標に日々活動しております。


　今シーズンは必ず優勝を言い続けて達成に向け戦っております。


■過去実績


　2016-17シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 43勝17敗 B.LEAGUE B2 優勝


　2017-18シーズン （B.LEAGUE B1（1部）） 12勝48敗 B.LEAGUE B1・西地区 5位


　2018-19シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 34勝26敗 B.LEAGUE B2・中地区 3位


　2019-20シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） ※シーズン途中終了 29勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区 2位


　2020-21シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 40勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区優勝


　2021-22シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 36勝19敗 B.LEAGUE B2・西地区 3位


　2022-23シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・東地区 3位


　2023-24シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・西地区 5位


　2024-25シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 25勝35敗 B.LEAGUE B2・西地区 6位


■使用しているプロ・フィッツ製品：リカバリーテープ・テーピング・アイスバッグ


神戸ストークスコメント

　神戸ストークスでは日々の練習・試合でいつもプロ・フィッツのテーピングを使用させていただいています。怪我が不安な箇所や関節のサポート、またパフォーマンスのサポートと幅広く助けられております。汗をかくと本来テーピングは剥がれやすいことがありますが、プロ・フィッツのキネシオテープは剥がれにくいのが特徴的だと思います。選手からの好評の声も多くいただいております。トレーナーとしてチームに携わる中で、無くてはならない存在になっています。


「プロ・フィッツ」とは

　「スポーツを楽しむすべての人からケガや疲労の不安を取り除き、“スポやか※”に生きる未来に寄り添う」ことをブランドコンセプトに定め、2019年2月に誕生。今年で6周年を迎えるピップのスポーツケア用品ブランドです。


　トラブルが起きてからだけでなく、“トラブルを起こさないためのスポーツケア用品の開発”を目指し、従来のケア用品発想を超え、新たな視点で製品開発を行っています。健康意識と向上心を併せ持ち、スポーツを楽しむ人々のニーズに対応した製品カテゴリーの拡大を目指しています。


※スポやかとは「スポーツ」と「健やか」を組み合わせた造語






神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ by PIP リカバリーテープ」

貼れば筋肉にアプローチ！最大磁力※200mTの磁気で血行改善


１.最大磁力200ｍTの磁気で血行を改善


・円錐形の磁石を使用し、広範囲に磁気が届く


・磁石粒はバンソウコウから透けにくいカラーを採用



２.スポーツシーンにオススメの製品設計


・全方向ストレッチの伸縮性にすぐれた絆創膏で、肌の動きに追随しはがれにくい


・角型絆創膏を採用することで丸形絆創膏に比べ粘着面を35％アップ


・透湿性が高い生地でムレにくい



３.その他特長


・貼ったままシャワーもお風呂も入れる　　


・肌にやさしい絆創膏


・ピップエレキバン共同企画








神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ テーピング」

快適通気：ライトなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！


通気性に優れた素材で肌に優しく、


ウォーキング、ランニングやハイキング等の軽運動におすすめ！


筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて


多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。


青いパッケージの手で切れるタイプは、


はさみがなくても手出来ることができて便利！






しっかり粘着：ハードなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！


厚手の生地がしっかり貼りついてはがれにくいから、長時間のプレーや練習、激しい動きが伴うスポーツやコンタクトスポーツにおすすめ！


筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて


多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。






くっつくテーピング：肌に貼りつかずに関節を固定、筋肉を圧迫


テープどうしがくっつき、貼りつかない


肌への負担が小さく、はずす時に痛くない伸縮自着テープ。


手で切れて、巻き直しも簡単なのでテーピング初心者にもおすすめ！







【製品概要】




