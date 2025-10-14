【チーム契約のお知らせ】男子プロバスケットボールチーム“神戸ストークス“と「プロ・フィッツ」がサプライ契約を締結
ピップ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治)のスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」は、神戸ストークスとサプライ契約を締結することをお知らせします。「プロ・フィッツ」は、挑戦をつづける神戸ストークスの選手達に製品をサプライし、ベストを尽くせるコンディションをサポートします。
プロフィール
■チーム名：神戸ストークス
■結成 ：2016年
■本拠地 ：兵庫県神戸市
■競技 ：バスケットボール
■神戸ストークスについて：
神戸ストークスは神戸市に本拠地を置くプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じて未来を創る！
神戸からバスケで日本、 そして世界をアッ！と言わせる、を目標に日々活動しております。
今シーズンは必ず優勝を言い続けて達成に向け戦っております。
■過去実績
2016-17シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 43勝17敗 B.LEAGUE B2 優勝
2017-18シーズン （B.LEAGUE B1（1部）） 12勝48敗 B.LEAGUE B1・西地区 5位
2018-19シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 34勝26敗 B.LEAGUE B2・中地区 3位
2019-20シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） ※シーズン途中終了 29勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区 2位
2020-21シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 40勝18敗 B.LEAGUE B2・西地区優勝
2021-22シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 36勝19敗 B.LEAGUE B2・西地区 3位
2022-23シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・東地区 3位
2023-24シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 29勝31敗 B.LEAGUE B2・西地区 5位
2024-25シーズン （B.LEAGUE B2（2部）） 25勝35敗 B.LEAGUE B2・西地区 6位
■使用しているプロ・フィッツ製品：リカバリーテープ・テーピング・アイスバッグ
神戸ストークスコメント
神戸ストークスでは日々の練習・試合でいつもプロ・フィッツのテーピングを使用させていただいています。怪我が不安な箇所や関節のサポート、またパフォーマンスのサポートと幅広く助けられております。汗をかくと本来テーピングは剥がれやすいことがありますが、プロ・フィッツのキネシオテープは剥がれにくいのが特徴的だと思います。選手からの好評の声も多くいただいております。トレーナーとしてチームに携わる中で、無くてはならない存在になっています。
「プロ・フィッツ」とは
「スポーツを楽しむすべての人からケガや疲労の不安を取り除き、“スポやか※”に生きる未来に寄り添う」ことをブランドコンセプトに定め、2019年2月に誕生。今年で6周年を迎えるピップのスポーツケア用品ブランドです。
トラブルが起きてからだけでなく、“トラブルを起こさないためのスポーツケア用品の開発”を目指し、従来のケア用品発想を超え、新たな視点で製品開発を行っています。健康意識と向上心を併せ持ち、スポーツを楽しむ人々のニーズに対応した製品カテゴリーの拡大を目指しています。
※スポやかとは「スポーツ」と「健やか」を組み合わせた造語
神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ by PIP リカバリーテープ」
貼れば筋肉にアプローチ！最大磁力※200mTの磁気で血行改善
１.最大磁力200ｍTの磁気で血行を改善
・円錐形の磁石を使用し、広範囲に磁気が届く
・磁石粒はバンソウコウから透けにくいカラーを採用
２.スポーツシーンにオススメの製品設計
・全方向ストレッチの伸縮性にすぐれた絆創膏で、肌の動きに追随しはがれにくい
・角型絆創膏を採用することで丸形絆創膏に比べ粘着面を35％アップ
・透湿性が高い生地でムレにくい
３.その他特長
・貼ったままシャワーもお風呂も入れる
・肌にやさしい絆創膏
・ピップエレキバン共同企画
神戸ストークスの選手達が使用の「プロ・フィッツ テーピング」
快適通気：ライトなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！
通気性に優れた素材で肌に優しく、
ウォーキング、ランニングやハイキング等の軽運動におすすめ！
筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて
多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。
青いパッケージの手で切れるタイプは、
はさみがなくても手出来ることができて便利！
しっかり粘着：ハードなスポーツをする時、痛みのある筋肉・関節のサポートに！
厚手の生地がしっかり貼りついてはがれにくいから、長時間のプレーや練習、激しい動きが伴うスポーツやコンタクトスポーツにおすすめ！
筋肉のサポートから関節の固定まで、目的や部位の状態に応じて
多様な使い方ができるキネシオロジーテープ。
くっつくテーピング：肌に貼りつかずに関節を固定、筋肉を圧迫
テープどうしがくっつき、貼りつかない
肌への負担が小さく、はずす時に痛くない伸縮自着テープ。
手で切れて、巻き直しも簡単なのでテーピング初心者にもおすすめ！
【製品概要】
