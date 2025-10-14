台北、2025年10月14日/ PRNewswire / -- 世界をリードするコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、最新の省電力AIスーパー・コンピューター「AI TOP ATOM」を10月15日に正式発売すると発表しました。AI TOP ATOMは、NVIDIA Grace Blackwell GB10スーパー・チップを搭載し、オンプレミスでのAI開発に特化して設計された製品です。デスクトップサイズながらスーパー・コンピューター並みの性能を備え、NVIDIAのAIソフトウェア・スタックを標準搭載。プロトタイピングからファインチューニング、推論までをスピーディーに実行でき、コンパクトな筐体で効率的に活用できます。



GIGABYTE、パーソナルAIスーパー・コンピューター「AI TOP ATOM」を10月15日より世界展開



AI TOP ATOMは128GBの統合メモリと最大4TBのSSDを搭載し、FP4演算で最大1ペタFLOPSのAI性能を発揮します。これにより、オンプレミス環境で最大2,000億パラメータの大規模モデルを扱うことが可能です。さらに負荷の高いワーク・ロードでは、内蔵するNVIDIA ConnectX-7 NICを介して2台のAI TOP ATOMを結合することで、最大4,050億パラメータ規模のモデルにも対応できます。これほど優れた処理能力を持ちながら、本体は省スペース設計で、あらゆる環境に導入できるのも特長です。

AI TOP ATOMは、生成AI向けに最適化された「NVIDIA AIソフトウェア・スタック」を活用しており、開発を加速するための多彩なツールやフレームワーク、ライブラリを標準で備えています。さらに、GIGABYTE独自の「AI TOP Utility」ともシームレスに連携し、直感的に使えるインターフェースから、LLM（大規模言語モデル）、LMM（大規模マルチモーダル・モデル）、そして最新の機械学習アプリケーションまで、モデルのファインチューニング、推論、活用までをスムーズに行えます。

GIGABYTE AI TOP ATOMは、AI開発者や研究者はもちろん、学生や教育機関まで、幅広い分野でAIイノベーションを加速する柔軟かつコスト効率の高いソリューションを提供します。詳細は、GIGABYTEオフィシャルサイトをご覧ください。

