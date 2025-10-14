『株式会社まほろば工房』が「AI・業務自動化展【秋】」に出展します
株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に開催される「Japan DX Week 秋 内 第9回AI・業務自動化展【秋】」（主催：RX Japan株式会社、会場：幕張メッセ 1～8ホール）に出展します。
Japan DX Weekは、日本最大級のDX総合展です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。
■出展サービスについて
・クラウド自動通知サービス「Symphony Call」
既存システムやIoTデバイス、クラウドサービスなどからの通知を自動で電話に発信できるサービスです。電話やメール、SMS、チャットなど様々な方法でアラートが可能で、折り返し電話によるアクション設定も可能です。
【選ばれる4つの理由】
・月額基本料10,000円
低コストで自動通知サービスがはじめられます。
・多彩な通知手段でアラートを逃さない
電話やメールに加えて、SMSやチャットなど幅広いチャネルから通知が可能。
自動音声応対にも対応。
・今の運用はそのままでオペレーター不在を実現
一斉通報、順次通報、輪番、シフト対応など組織にあった運用が可能。
・システム構築不要だから最短3日で簡単導入
ノーコードだから誰でも設定可能。
今お使いの監視ツールとの連携も簡単なので、すぐにご利用いただけます。
↓「Symphony Call」サービス紹介動画はこちら
YOUTUBE：https://www.youtube.com/watch?v=-oS3YbQPZMo
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oS3YbQPZMo ]
・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」
IP技術を活用しアプライアンスPBX・クラウドPBXで電話をDXする高機能電話交換機です。
・PBX機能にオプション料金なし、低コストで快適な電話環境を実現
ネットワーク技術に強いまほろば工房だからこそ低価格を実現。
導入規模、環境、用途などに応じて最低限の安いコストでスタート可能です。
費用を抑えながらも、大手ベンダーと遜色ない機能を搭載しています。
・WEB管理画面で簡単操作、自社でサクッと設定変更
端末の増減、内線番号の振り替えなど、WEB管理画面から簡単に設定できます。
日々の運用に専用のサービスマンを必要としないので、保守管理費が発生しません。
・万全なサポート体制で、導入から運用までずっと安心
当社センターとの常時接続による、リモートでの素早いサポートサービスをご用意
しております。故障時のための予備機販売も実施しておりますので、安定した運用が
可能です。
さらに、MobileWarpと連携することにより、スマートフォンを内線端末としてご利用頂けます。
■「AI・業務自動化展【秋】」概要
会 期：2025年10月22日(水) ～10月24日(金)
10:00～17:00
会 場：幕張メッセ 1～8ホール
小間番号：A16-9
主 催：RX Japan株式会社
WEBサイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html
※ご来場は要事前登録です。詳細はWEBサイトをご確認ください。
■まほろば工房とは
「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、音声サービスの提供、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで提供しています。
【会社概要】
商号 株式会社まほろば工房
URL https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)
主な事業内容 音声ネットワーク事業
・クラウド自動通知サービス「Symphony Call」(https://www.symphonycall.jp/)
・固定電話番号が発着信できる IP 電話サービス「じむでん」 (https://www.jimden.jp/)
・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」(https://www.maho-pbx.jp/)
ネットワークソリューション事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/network/)
ソフトウェア開発事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/software/)
設立 2007年3月
資本金 1,500万円
代表者 代表取締役 近藤 邦昭
オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階
福山事業所 ：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階