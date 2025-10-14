『株式会社まほろば工房』が「AI・業務自動化展【秋】」に出展します

株式会社まほろば工房

　株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に開催される「Japan DX Week 秋 内 第9回AI・業務自動化展【秋】」（主催：RX Japan株式会社、会場：幕張メッセ 1～8ホール）に出展します。



　Japan DX Weekは、日本最大級のDX総合展です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。




■出展サービスについて


・クラウド自動通知サービス「Symphony Call」


　既存システムやIoTデバイス、クラウドサービスなどからの通知を自動で電話に発信できるサービスです。電話やメール、SMS、チャットなど様々な方法でアラートが可能で、折り返し電話によるアクション設定も可能です。



　【選ばれる4つの理由】


　・月額基本料10,000円


　 低コストで自動通知サービスがはじめられます。



・多彩な通知手段でアラートを逃さない


　　電話やメールに加えて、SMSやチャットなど幅広いチャネルから通知が可能。


　　自動音声応対にも対応。



　・今の運用はそのままでオペレーター不在を実現


　　一斉通報、順次通報、輪番、シフト対応など組織にあった運用が可能。



　・システム構築不要だから最短3日で簡単導入


　　ノーコードだから誰でも設定可能。


　　今お使いの監視ツールとの連携も簡単なので、すぐにご利用いただけます。



↓「Symphony Call」サービス紹介動画はこちら


YOUTUBE：https://www.youtube.com/watch?v=-oS3YbQPZMo


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-oS3YbQPZMo ]


・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」


　IP技術を活用しアプライアンスPBX・クラウドPBXで電話をDXする高機能電話交換機です。




・PBX機能にオプション料金なし、低コストで快適な電話環境を実現


　 ネットワーク技術に強いまほろば工房だからこそ低価格を実現。


導入規模、環境、用途などに応じて最低限の安いコストでスタート可能です。


費用を抑えながらも、大手ベンダーと遜色ない機能を搭載しています。



・WEB管理画面で簡単操作、自社でサクッと設定変更


端末の増減、内線番号の振り替えなど、WEB管理画面から簡単に設定できます。


日々の運用に専用のサービスマンを必要としないので、保守管理費が発生しません。



・万全なサポート体制で、導入から運用までずっと安心


当社センターとの常時接続による、リモートでの素早いサポートサービスをご用意


　 しております。故障時のための予備機販売も実施しておりますので、安定した運用が


可能です。



さらに、MobileWarpと連携することにより、スマートフォンを内線端末としてご利用頂けます。


■「AI・業務自動化展【秋】」概要


会　　期：2025年10月22日(水) ～10月24日(金)


　　　　　10:00～17:00


会　　場：幕張メッセ 1～8ホール


小間番号：A16-9


主　　催：RX Japan株式会社


WEBサイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html


※ご来場は要事前登録です。詳細はWEBサイトをご確認ください。



■まほろば工房とは


　「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、音声サービスの提供、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで提供しています。



【会社概要】


商号 　　　 株式会社まほろば工房


URL　　　 https://www.ate-mahoroba.jp/ (https://www.ate-mahoroba.jp/)


主な事業内容　音声ネットワーク事業


　　　　　　　・クラウド自動通知サービス「Symphony Call」(https://www.symphonycall.jp/)


　　　　　　　・固定電話番号が発着信できる IP 電話サービス「じむでん」 (https://www.jimden.jp/)


　　　　　　　・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」(https://www.maho-pbx.jp/)


ネットワークソリューション事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/network/)


　　　　　　　ソフトウェア開発事業 (https://www.ate-mahoroba.jp/software/)


設立　　　　　2007年3月


資本金　　　　1,500万円


代表者　　　 代表取締役　近藤 邦昭


オフィス　　　本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7　第一鈴勝ビル2階


　　　　　　 福山事業所　：広島広島県福山市霞町1-2-11　太陽生命福山ビル 5階