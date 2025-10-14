福井県永平寺町、福井テレビ、バイウィルがカーボンニュートラルの実現を目指し、連携協定を締結

株式会社バイウィル

日本全国47都道府県のカーボンニュートラル実現を目指す株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、福井県吉田郡永平寺町（町長：河合 永充、以下「永平寺町」）、福井テレビジョン放送株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：酒井 美樹男、以下「福井テレビ」）と、カーボンニュートラルの実現に向けた連携協定を締結しました。

3者は、本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎、永平寺町 町長 河合永充氏、福井テレビ 代表取締役社長 酒井美樹男氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットなどに活用することができる。

【締結日】

2025年10月10日 （金）

締結日当日は、永平寺町役場にて協定締結式を執り行いました。

【協定内容】

本協定を基に、地域におけるカーボンニュートラルの実現を目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

永平寺町は、2023年5月29日、脱炭素社会の実現に向け2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を宣言し、カーボンニュートラルの実現を目指しています。実現に向けて、「禅の心が息づく 持続可能なまち えいへいじ」を掲げ、再生可能エネルギーの導入、徒歩・自転車や公共交通機関の利用促進など移動に係る対策、住宅等における省エネ等の取り組みを推進していく方針です。

一方、福井テレビとバイウィルは2023年9月に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も福井テレビから永平寺町へバイウィルが紹介されたことで、本連携協定が実現しました。

参考）

・永平寺町：ゼロカーボンシティ宣言について（https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/300/313/p011298.html）

・永平寺町：第2次永平寺町環境基本計画の改定(https://www.town.eiheiji.lg.jp/950/p011241.html)

【今後の展望】

永平寺町のカーボンニュートラルの実現を目指し、バイウィル・福井テレビは共に連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、公共施設のLED設備の導入から検討しています。

バイウィルは、永平寺町におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、福井テレビと協力し、「地産地消」によって永平寺町をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜永平寺町 概要＞

■代表者：町長 河合 永充

■所在地：福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4

■公式HP：https://www.town.eiheiji.lg.jp/

＜福井テレビ 概要＞

■名称：福井テレビジョン放送株式会社

■代表者：代表取締役社長 酒井 美樹男

■所在地：福井県福井市問屋町3丁目410

■事業内容：放送事業

■公式HP：https://www.fukui-tv.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）