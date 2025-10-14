HR Force、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」2つ星を取得

株式会社HR Force

株式会社HR Force（本社：東京都中央区、代表取締役：村田泰子、以下 HR Force）は、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業として、厚生労働大臣が認定する「えるぼし認定」の2つ星を2025年9月22日（月）に取得しました。

■えるぼし認定とは

「えるぼし認定」とは、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。この制度は2016年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づいています。

この認定制度は、以下の5つの評価項目に基づき、企業の取り組み状況に応じて3段階で評価されます。

採用: 男女別の採用における競争倍率

継続就業: 女性の平均勤続年数や、離職率

労働時間等の働き方: 働き方の多様化や、残業時間の抑制

管理職比率: 管理職に占める女性の割合

多様なキャリアコース: 育児休業からの復帰や、正社員転換制度の有無

HR Forceは、5つの基準のうち４つの基準を満たし、２つ星に認定されました。

■株式会社HR Forceについて

株式会社HR Forceは、企業の採用課題を解決するHRソリューション事業を展開しています。採用につながる応募者獲得を運用支援する採用マーケティングツール「Recruiting Cloud」や「HRF AIアシスタント」、採用戦略の立案から実行支援まで伴走する採用代行（RPO）「あなたの採用チーム」、人事担当者のための成長志向型コミュニティ「リクルーティングクラブ」等、複数のプロダクトやサービスの提供を通じて、企業の採用課題を上流から下流まで、一気通貫で支援します。

■会社概要

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F

代表取締役社長：村田 泰子

会社設立：2018年2月

HP：https://www.hr-force.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社HR Force 広報 山崎

E-mail：pr@hr-force.co.jp

TEL：03-4223-3164（受付時間 / 10:00 - 17:00）