サステナビリティアクションプラン第一弾　コシノジュンコ氏デザインの万博ユニフォーム寄贈へ 全国の教育機関を対象に、本日、10/14から募集

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、「大阪ヘルスケアパビリオン」の当社展示ブース「量子飛躍する美の世界」で使用した、世界的デザイナー・コシノジュンコ氏が手掛けた展示スタッフ用ユニフォームの寄贈先の募集を、本日10月14日（火）から特設応募サイト（https://x.gd/HVsgG）にて開始いたしました。

今回の取組は、万博のレガシーを次世代へ継承することを目的としています。寄贈先の募集期間は、2025年10月14日（火）から12月31日（水）まで。対象は、全国の小・中・高等学校ならびにデザインや理美容分野を対象とした教育機関です。寄贈を希望される教育機関は、応募フォームに必要事項を入力のうえ、ご応募ください。ユニフォームの発送は、2026年2月以降を予定しています。

当社は「美と健康の創造企業」として、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」において、美容と医療が融合した“未来のヘルスケアサロン”を表現し、2050年の宇宙時代における「真の美」を問いかける展示を行いました。閉幕後は、資源循環を重視した新たな取り組みを開始し、「THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）」を基本理念に掲げ、サステナビリティ推進を加速してパーパス 「美しい人生を、かなえよう。」のもと、持続可能な社会を目指してまいります。

＜タカラベルモント万博ユニフォーム 特設応募サイト 概要＞

タカラベルモントユニフォーム

■対象：

全国の小・中・高等学校およびデザイン・理美容分野を対象とした教育機関

■募集期間：

2025年12月31日（水） ※23:59迄

■応募方法：

特設応募サイト内にある応募フォームより、教育機関名、住所ほか、必要事項を入力の上、ご応募ください。

■特設応募サイト：https://x.gd/HVsgG ※10月14日（月）9時公開予定

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.3.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康」をかなえるプロフェッショナルとともに、進化し続けます。