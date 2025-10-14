タクシーアプリ評価No.1（※）「S.RIDE(R)」、熊本県でサービス開始

S.RIDE株式会社

S.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本洋平、以下S.RIDE）は、2025年10月14日（火）より、熊本交通圏および菊池郡大津町で、タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」のサービスを開始します。熊本県での「S.RIDE」サービスの導入は今回が初となります。サービス開始時点では、県内のタクシー事業者8社と提携し、合計約130台の車両で展開します。10月中には10社・約190台へと拡大を見込んでおり、今後も対象エリアや車両数をさらに増やしていく予定です。あわせて、法人契約プラン「S.RIDE Biz」も同エリアで提供を開始します。

※：「タクシーアプリ評価No.1」は、Google Play ストアにおける国内主要タクシー配車アプリのレビュー評価に基づくものです。（平均評価値（累計） 調査期間2022/03/15~2025/09/01 ※data.ai調べ）

熊本県は、世界的に半導体関連産業の集積が進むエリアとして、国内外からのビジネス利用の需要も急速に高まっています。また、日本三名城のひとつである熊本城や、雄大な阿蘇地域の自然景観など観光資源に恵まれた地域です。S.RIDEは、地域に根差した事業者と連携し、日常利用からビジネスシーン・観光まで、効率的かつ快適な移動体験を提供してまいります。

今回の熊本県への進出により、S.RIDEのサービス提供エリアは11都府県に拡大しました。今後も地方中核都市を中心に展開を加速し、全国での利便性向上を図ってまいります。

【S.RIDE株式会社 代表取締役社長 橋本洋平のコメント】

「この度、歴史と自然に恵まれた熊本県でサービスを開始できることを大変嬉しく思います。熊本県は今、世界的な半導体産業の集積地として大きな注目を集めており、国内外からのビジネス利用での移動需要が急速に高まっています。ソニーグループの一社として、こうした重要なビジネスシーンにおける円滑で快適な移動を、S.RIDEのスマートな配車サービスで力強くサポートしてまいりたいと考えております。提携事業者様と共に、熊本の地域経済と産業の発展に貢献できるよう努めてまいります。」

【熊本市タクシー商事株式会社 代表取締役社長、旭タクシー株式会社 代表取締役社長、熊本市タクシー協会 副会長 赤池 賢太郎氏のコメント】

「このたび、熊本県でS.RIDEのサービスが開始されることを心より歓迎いたします。スマートフォンを活用したアプリ配車は、利用者の利便性を大きく高めるだけでなく、乗務員の業務効率化や新たな需要の創出にもつながると期待しています。

熊本は観光資源が豊かで、国内外から多くのお客様が訪れる地域であると同時に、半導体関連産業の集積によってビジネス需要も急速に拡大しています。こうした中で、地域のタクシー事業者がS.RIDEと連携し、新しい移動サービスを提供することは、地域交通の活性化ひいては熊本県全体の経済発展にも大きく寄与すると考えております。」

S.RIDEは、自動運転時代に向けて技術革新が進む中、事業の差異化の源泉となる新規の高付加価値サービスをソニーのAI/IT技術をベースに創出してきました。「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というPurpose（パーパス、存在意義）のもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引していきます。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

ソニーグループ株式会社が保有するAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。