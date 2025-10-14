秋の風物詩“焼き芋”をパイで楽しめるスイーツ。「東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen」から、季節限定の「ミルクパイ 焼き芋」を発売いたします。
株式会社シュクレイ(代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区)は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場 Cow Cow Kitchen】より、10月16日（木）に期間限定で「ミルクパイ 焼き芋」を発売いたします。
「Cow Cow Kitchen（カウカウキッチン）」は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする「東京ミルクチーズ工場」から、“工房一体型” で作り立てのプレミアムフレッシュスイーツを提供するブランドとして誕生したスピンオフ業態です。
大人気のミルクパイから、秋の風物詩とも言える“焼き芋”味が登場いたします。しっかりした甘さが特徴の紅あずまのフィリングと北海道産のマスカルポーネチーズ、生クリーム、練乳で仕立てた焼き芋クリームに、さらに紅あずまのフィリングを加えました。
ほっこり甘い紅あずまとマスカルポーネチーズの秋らしい味わいをぜひご賞味ください。
◆商品概要
【商 品 名】 ミルクパイ 焼き芋
【入数・価格】 1個:380円(税込)
【保 存 方 法】 要冷蔵
【発 売 日】 2025年10月16日(木)~
【販 売 店】 エキア北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店
◆東京ミルクチーズ工場 ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。
これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、
歩みを進めて参ります。
◆Cow Cow Kitchen（カウカウキッチン）とは
「懐かしくて、新しい」をコンセプトに、新鮮な牛乳や選りすぐったチーズに意外性のある素材を組み合わせたスイーツを展開する「東京ミルクチーズ工場」から誕生した、テイクアウト専門のスピンオフブランド。
ミルクとチーズにとことんこだわった“プレミアムフレッシュスイーツ” をコンセプトに、素材のフレッシュさ、店頭で作り立てのフレッシュさを大切にした美味しさを、お客様へお届けしています。
◆商品紹介
ミルクパイ
店内のオーブンで焼き上げたサクサクのパイに、北海道産ミルクをたっぷり使った特製のミルク
クリームをたっぷりと詰め込みました。
1 個 380 円 (税込)
6 個 2,280 円 (税込)
※要冷蔵商品
ソルト&カマンベールクッキー
ソルト&カマンベールクッキー
北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。
(チーズ中カマンベール73%以上使用)
(※)チョコレートコーチングを使用
9 枚入 1,296 円 (税込)
18 枚入 2,592 円 (税込)
◆東京ミルクチーズ工場 店舗情報
・グランスタ東京店(京葉ストリート)
・アトレ吉祥寺店
・東京ソラマチ店
・ルミネ新宿店
・ルミネエスト新宿店
・ルミネ立川店
・渋谷 東急フードショー店
・羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店
・羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
・羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店
・EQUiA北千住店
・アトレ秋葉原1店
・ルミネ大宮店
・ラゾーナ川崎店
・そごう横浜店
◆公式サイト
ホームページ :https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X(旧Twitter) :https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
◆会社概要
<株式会社シュクレイ>
設立 :2011 年 12 月 15 日
本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスタ―メープルbyザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ