介護業界の「属人化」と「記録負荷」を解消。動画マニュアル×記録管理のクラウドシステム「carebase（ケアベース）」本格提供開始

株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長 角 裕一）は、煩雑な記録業務や申し送り、属人的なマニュアル管理、時間を取られる新人教育など、これらの現場課題をSaaSで一挙に解決するクラウドシステム『carebase（ケアベース）』（https://carebase-lp.com/）を本格提供開始しました。 『carebase』は、動画マニュアルと記録管理を一体化し、記録漏れ・ミス・教育コスト・情報共有の非効率を解消します。今なら初期費用0円キャンペーンを実施しており、無料デモ・資料請求も受付中です。

『carebase』とは

介護現場の「記録業務」から定着・育成を支援 記録・マニュアル一体型クラウドシステム

『carebase 』は、動画マニュアル × 記録管理 × 申し送り × 教育機能を統合した、介護現場特化型のクラウドシステムです。PC・タブレット・スマートフォンで直感的に操作でき、誰でも使いやすいUI/UXを追求しています。また、クラウド上で情報を一元管理することで、属人化の解消と業務の可視化を同時に実現します。

「carebase」主な機能一覧1. 必要な機能を網羅- バイタル／食事／排泄／入浴／服薬などの標準テンプレートを搭載- 定型文入力・自動転記で入力工数を削減- 未記録アラート・更新期限通知で漏れや遅延を防止- 申し送り管理機能でチーム内共有をスムーズに2. 入力・更新のサポート- 記録漏れゼロ・重複入力削減- 入力工数を大幅にカット- 更新サポートで最新化を自動促進3. 確認・対応のサポート- アラート未確認リスト、未記録一覧などを自動集計- 管理者ダッシュボードで業務状況のリアルタイム把握- 施設全体の記録率・対応率・教育進捗を数値化4. 1画面での直感的なUI- クラウドベースで常に最新版を利用可能- 導入後すぐに使えるシンプルUI- 施設規模や業務内容に応じた柔軟なカスタマイズ5．介護特化の動画×画像- 手順を動画・画像・テキストで直感的に記録- 各業務記録と連動し、必要なマニュアルを自動提示- 法定研修の進捗管理や確認テスト機能で、教育の定着を支援

導入による効果

提供開始背景

- 記録入力時間の削減（最大30～40%）- 申し送り漏れ・確認ミスの削減- 教育コストの軽減と新人定着率の向上- ケア品質の均一化・標準化- 管理者の負担軽減と運営データの可視化

介護現場では、次のような悩みが日常的に発生しています。

- 記録入力・転記に時間がかかり、本来のケアに集中できない- 手順やマニュアルが属人的で、新人・パートスタッフへの教育が非効率- 申し送り漏れや確認ミスによるヒューマンエラーが発生- 紙・Excelでの管理が煩雑で、共有・分析が難しい

『carebase』は、これらの課題をクラウドシステムで解決し、「現場の負担軽減 × ケア品質の標準化」を実現します。

対象施設

導入までの流れ

- 特別養護老人ホーム- 有料老人ホーム- グループホーム- デイサービス／ショートステイ- 小規模多機能・訪問介護事業所 など

クラウドシステムのため、導入準備もスピーディーで、最短1週間で運用開始が可能です。

今後の展望

carebase（ケアベース）道入までの流れ

今後は、AI分析による事故防止・ケア品質スコアリング、記録データの自動レポート化など、さらなる機能拡張を予定しています。介護現場における「安全・効率・人材定着」を支援し、持続可能なケアの実現を目指します。

初期費用0円キャンペーン実施中

現在、サービス提供開始記念として「初期費用0円キャンペーン」を実施しています。

資料請求・無料デモにて、導入効果をご体感いただけます。

- 資料請求・無料デモ申込：https://carebase-lp.com/- サービスサイト（詳細機能・プラン）：https://carebase.willgroup.co.jp/

※掲載情報は2025年10月14日時点のものです。内容は予告なく変更となる場合があります。

※サービス詳細・キャンペーン情報は公式サイト(https://carebase.willgroup.co.jp/)をご覧ください。