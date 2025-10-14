導入実績社数1位*、福利厚生倶楽部『リロクラブアプリ』を WOVN.app で多言語化

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供するアプリ多言語化 AI ソリューション『WOVN.app（ウォーブン・ドットアップ）』が、株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛、以下 リロクラブ）の福利厚生サービス『福利厚生倶楽部』のモバイルアプリ『リロクラブアプリ』に導入され、日本語に加え英語・簡体字での利用が可能となりました。リロクラブは、近年増加している外国人従業員のユーザーが、日本人と同じように不自由なく利用できる福利厚生サービスを提供していきます。

■福利厚生サービスの提供者として、外国人ユーザーにも日本人と同じ体験を提供することは必須

リロクラブは、福利厚生サービスの国内トップブランドである『福利厚生倶楽部』を提供し、レジャーや宿泊、育児・介護補助、学習支援など多彩なサービスを通じて従業員満足度向上を支援しています。リロクラブでは、より多くのユーザーにサービスを活用してもらうため、従前よりサービスの拡充や UI/UX 向上などさまざまな取り組みを行い、その一環として Web サービスに加えてモバイルアプリ『リロクラブアプリ』を提供してきました。アプリのリリース後、アプリユーザー数は順調に増加しており、日常の身近な接点としてアプリが重要なチャネルであることが窺えます。

近年、外国人従業員が増加する企業が増えている中で、ダイバーシティやインクルージョンの観点からも、福利厚生サービスの多言語対応は必須の要件となっています。一方で、同社は全国の宿泊施設やレジャー施設などとのパートナーシップを拡大しており、毎日複数件の新しい福利厚生サービスが追加されています。更新頻度の高い膨大な情報を、網羅的に、かつスピーディに多言語で発信することが大きな課題となっていました。

こうした課題を解決し、外国人従業員を含むすべてのユーザーに福利厚生サービスを公平に提供できるように、WOVN.app を導入しました。

■モバイルアプリを効率的に多言語化できる WOVN の強み

リロクラブが WOVN.app を採用した主な理由は以下の3点です。

- 自社での WOVN.io 利用実績に裏付けられた、安心の使いやすさリロクラブではすでに複数の Web サイトで WOVN.io を導入していました。簡便な導入プロセスや直感的に操作できる管理画面の使いやすさから、費用や工数を抑えながらも高い翻訳品質を確保できることを実感していました。WOVN.app でも費用対効果高くアプリの多言語化を実現できることに安心感を持っていただけたことが、採用の後押しとなりました。- 特許技術により、リアルタイムに自動運用が可能WOVN.app では、特許技術により、元言語のコンテンツを追加・更新した際に自動で検知・翻訳することが可能です。福利厚生サービスのようにコンテンツの更新が頻繁にあっても都度翻訳作業を必要とせず、自動でリアルタイムな多言語運用を実現できます。- 表現や用語の対訳を Web サイトと統一できるユーザーの利便性の観点で、『リロクラブアプリ』内での表現や用語を Web サイトと統一することが重要です。WOVN.app では「用語集」機能によりサービス名や専門用語を統一できるほか、特許技術により、実際のアプリのスクリーンショット（各画面）を見ながら翻訳の修正ができます。一貫性のある対訳を用いることで、外国人ユーザーに違和感のない体験を提供できます。

■導入アプリについて

リロクラブの福利厚生サービスアプリ『リロクラブアプリ』に WOVN.app が導入され、日本語から英語、簡体字に多言語化しています。

■今後の展望

リロクラブは、今後も『福利厚生倶楽部』の Web サービスサイト、アプリ双方を多言語で提供することで、外国人従業員を含めたすべてのユーザーが言語の壁なくサービスを利用できる環境づくりを進めてまいります。

WOVN は、アプリ・Web サイトをはじめとする多言語化 AI ソリューションの開発と提供を続け、企業がチャネルに依らず多言語でサービス提供できる仕組みを提供していきます。

* 労務研究所発行「旬刊福利厚生」2024年7月下旬号より

■WOVN.app について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.app は、「企業のグローバリゼーションを、 AI で加速する」をミッションに、ネイティブアプリを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。これから開発する予定のアプリはもちろん、すでにリリースしているアプリにも WOVN.app の SDK を組み込むことができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。WOVN.app は、メディア・動画／クーポン／EC／予約／SaaS／交通／ファイナンスなどあらゆるアプリに対応できます。

