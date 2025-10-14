松尾研発スタートアップ「2WINS」、製造業SaaS「アペルザ」と業務提携を締結。製造業のセールスマーケティングをAI強化

株式会社2WINS

東京大学発のAIスタートアップ企業である株式会社2WINS（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：小川椋徹、以下「2WINS」）は、製造業に特化したメディア・SaaS事業を展開する 株式会社アペルザ（本社：神奈川県横浜市、 代表取締役社長：石原 誠、以下「アペルザ」）とAI共同開発のための業務提携を締結しました。

本提携により、両社は製造業の業務効率化を支援する独自AIの共同開発を進め、アペルザが展開する製造業向けセールス・マーケティングSaaS「アペルザDX」のプロダクト群に順次搭載されます。

■提携の背景

日本の製造業は世界に誇る技術力を持つ一方で、セールス・マーケティング領域におけるDXの遅れが生産性向上のボトルネックとなっており、例として受発注業務や帳票処理などは依然としてFAXや紙をベースとした業務が残っている背景があります。

アペルザは「ものづくりを変えるインフラをつくる」というミッションのもと、製造業に特化したメディアやSaaSプロダクトを展開してきました。その中で、現場業務の非効率を解決するためには、従来のシステム化だけではなく 先端AIの実装が不可欠であると判断しました。

一方、2WINSは東京大学のある本郷を源流とし、東京大学大学院やインド工科大学出身者など世界トップクラスのAI研究者が結集。言語処理・画像認識・機械学習を横断する深い技術力に、実運用まで見据えたプロダクト化の知見を掛け合わせ、経営課題を効果的に解決する新規性の高いソリューションを継続的に提供してまいりました（特許出願も多数）。

アペルザの産業ドメイン知見・顧客基盤と、2WINSの先端AIによる問題解決能力を掛け算することで、製造業における根本的な業務変革を実現できると考え、本提携に至りました。

■今後の展望

今回の「アペルザDESK」を皮切りに、両社はさらなるAI活用を進めます。

具体的には：

● 需要予測や在庫最適化などサプライチェーン全体に広がるAIソリューション

● 設計・開発プロセスにおけるナレッジ検索や自動ドキュメント化

● 生成AIを活用した経営判断支援

といった領域への展開を構想しています。

今後3年を目途に、製造業のセールスマーケティングプロセス全般を支援する 「AI統合型プラットフォーム」 へと進化させ、ものづくり産業の競争力強化に貢献してまいります。

■各社代表コメント

株式会社アペルザ 代表取締役社長 石原 誠

AIは、単なる技術トレンドではなく、業務のあり方そのものを根底から変える「時代のインフラ」です。私たちアペルザは、製造業のセールスマーケティングを支えるプラットフォーム「アペルザDX」にAI機能を深く組み込むことで、お客様の生産性を飛躍的に高めるとともに、煩雑なルーティンワークから解放し、人が本来持つ創造性や価値発揮の場を広げていきたいと考えています。創業以来、デジタル時代の営業における「不戦敗」を撲滅するためのサービス/プロダクトを製造業のお客様のために提供し続けてきた中で、私たちが目指すのはAIによる単なるタスクの自動化ではありません。データから的確な洞察を引き出し、最適な意思決定を後押しする、製造業のセールスマーケティング業務を深く理解した、お客様にとっての熟練のビジネスパートナーであるべきだと考えています。私たちがこれまで培ってきた知見と最先端のAI技術を融合させることで、働く主役である人がより輝き、企業が持続的に成長できる社会を実現していきます。この大きな変革期において、お客様の未来をともに描く羅針盤となるべく、全社一丸となって進化を続けてまいります。進化を止めないプロダクト開発を通して、AI時代の「新しい働き方」を皆様と共に創造していくことをお約束します。どうぞご期待ください。

株式会社2WINS 代表取締役CEO 小川 椋徹

私たち2WINSは、「１.勝たせるAIで全ての企業を新たな姿へ」「２.アカデミアとビジネスをつなぐ」をミッションに掲げ、世界トップクラスの研究者とともに、単なるAI技術の提供にとどまらず、パートナー企業の企業価値向上にコミットしてまいりました。製造業は日本経済を支える重要な産業であり、その変革を加速させていくことは、私たちにとっても大きな使命です。本提携によるアペルザ様との対話・共創を通じて、アペルザ様の持つ強力な業界ネットワークと知見に、2WINSの最先端の生成AIやLLMを実用化する研究開発力・問題解決力を掛け合わせることで、業界をリードするキラーユースケースの創出を共に目指してまいります。

株式会社2WINS 取締役 CTO 王 凱

2WINSは、アカデミア出身や国内AIコンペで実績を積んだエンジニアを擁し、最先端AI技術の知見を活かして現場課題に即した最適解を提供しています。今回、アペルザ様の豊富なドメイン知識と強力なプラットフォームと連携し、私たちだけでは成し得なかった社会的価値を共創しました。今後も生成AIに限らず機械学習の専門性を活かし、製造業の未来をともに切り拓いてまいります。

■「アペルザDESK」についてhttps://dx.aperza.com/

製造業のセールスマーケティングを推進するSaaS「アペルザDX」の、営業事務の効率化を目的としたプロダクト。FAXやメール注文を一元管理し、独自開発AIで帳票解析・担当者振り分け・基幹システム入力を支援。

■株式会社アペルザについてhttps://www.aperza.co.jp/(https://www.aperza.co.jp/)

会社名：株式会社アペルザ

所在地：神奈川県横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル13F

代表者：代表取締役社長 石原 誠

事業内容：製造業向けメディア事業、業務効率化SaaSの開発・提供

■株式会社2WINSついてhttps://www.2wins.ai/(https://www.2wins.ai/)

2WINSは、東京大学が位置する本郷を拠点とする東大発AIスタートアップです。東京大学大学院やインド工科大学等の出身研究者を中心として、国内最先端の言語系AI・画像系AIを強みに、パートナー企業の経営課題に深く踏み込む本質的なソリューションを提供します。単なるAIベンダーではなく、課題設定から要件定義、PoC、研究開発・実装、運用まで一気通貫で伴走するパートナーとして、企業の成長を加速させます。最先端のAI技術と問題解決力を掛け合わせ、"勝たせるAI"を企業の競争力へ。2WINSは、アカデミアとビジネスの架け橋として、AIの社会実装をリードします。2025年3月、東京大学「松尾研発スタートアップ(R)」に認定。

設立： 2022年2月17日

所在地： 東京都文京区本郷2-36-2 TM畑中ビル3F・4F

代表者：代表取締役CEO 小川椋徹

事業内容：AIソリューション事業