【LINEマンガ】待たずに読めて、最終的に全話無料に！完結まで“完全無料”で楽しめる新機能「∞無料（無限無料）」スタート

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、完結まで完全無料で楽しむことができる新機能「∞無料（無限無料）」の提供を開始します。

「∞無料（無限無料）」は、対象の作品を完結まで完全無料で楽しむことができる新機能です。チャージ話がないため、待たずに無料話をイッキに読むことができます。作品により一部先読み有料話がありますが、毎週無料話に切り替わるため、最終的に全話無料で楽しむことができます。

本日10月14日（火）時点で配信中の「∞無料（無限無料）」対象作品は、『クナ先生の園児観察日誌』（作：GUNA）、『終焉がやってきた』（原作/作画：ウクちゃん、作画監修：yaongyi）、『トラック運転手のハイタ・ツイン卿』（作：maja）、『泣きむしトラのココ』（作：KIMONG）、『ハムぐらし』（作：itsun）、『マルは子犬。』（作：mojo）の6作品です。さらに、10月20日（月）まで毎日新たな対象作品の配信が開始し、計16作品が「∞無料（無限無料）」でお楽しみいただけるようになります。

「LINEマンガ」アプリでは、「∞無料（無限無料）」リリース記念として、10月31日（金）まで、「∞無料（無限無料）」の対象作品を読むとガチャチケットがゲットできるイベントを開催中です。対象作品の話の読み終わりにあるバナーをタップすると受け取りページに進むことができ、マンガコインや時短アイテムなど、お得なアイテムが必ず当たるガチャを回すことができるチケットが、1作品につき20枚獲得できます。

さらに、対象の16作品全てでガチャチケットを獲得した方全員に、後日100マンガコインをプレゼントします。合計320枚のガチャチケットと100マンガコインがゲットできるこの機会に、ぜひ「∞無料（無限無料）」対象作品をお楽しみください。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、QUOカードPay 10,000円分が抽選で当たるキャンペーンを実施中です。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストすることで参加ができます。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「∞無料（無限無料）」について

対象の作品を完結まで完全無料で楽しむことができる新機能です。チャージ話がないため、待たずに無料話をイッキに読むことができます。作品により一部先読み有料話がありますが、毎週無料話に切り替わるため、最終的に全話無料で楽しむことができます。

※完結してすべての話が完全無料話に切り替わった一定期間後、一部の話は無料チャージ話になります。

■「∞無料（無限無料）」対象作品紹介

『クナ先生の園児観察日誌』

作者：GUNA

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003889

私と園児のゆる～い日常

『終焉がやってきた』

原作/作画：ウクちゃん、作画監修：yaongyi

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003887

今始まる崩壊した日々

『トラック運転手のハイタ・ツイン卿』

作者：maja

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003886

異世界へ入ったのはまさかの運転手？！

『泣きむしトラのココ』

作者：KIMONG

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003885

「おらは泣きむしトラのココ…おらと友達になってよ…」 幼稚園に通うことになったココ。小心者なココにとって幼稚園は試練の連続！ どうしよう…誰か助けて～ 幼かったあの頃を思いださせるような トラのココのゆるふわ幼稚園物語！

『ハムぐらし』

作者：itsun

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003890

どこか自分と重なる、ハムの日常

『マルは子犬。』

作者：mojo

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003888

二人？のときめく同棲生活が今始まる？！

さらに、10月20日（月）まで毎日新たな対象作品の配信が開始し、上記6作品を含む計16作品が「∞無料（無限無料）」でお楽しみいただけるようになります。作品の詳細は、「LINEマンガ」アプリをご覧ください。

■「∞無料（無限無料）」リリース記念イベント概要

１．ガチャチケット合計320枚&100コインGET！

「∞無料（無限無料）」対象作品の話の読み終わりにあるバナーをタップすると受け取りページに進むことができ、マンガコインや時短アイテムなど、お得なアイテムが必ず当たるガチャを回すことができるチケットが、1作品につき20枚獲得できます。さらに、対象の16作品全てでガチャチケットを獲得した方全員に、後日100マンガコインをプレゼントします。

開催期間：2025年10月14日（火）～2025年10月31日（金）23：59

※マンガコインの付与は2025年11月中を予定していますが、予告なく変更となる場合がございます。

※付与されたマンガコインの有効期限は、付与後30日間となります。

※詳細は、「LINEマンガ」アプリより下記をご覧ください。

URL：https://app-manga.line.me/app/iab/lp/event/mugenmuryo_release/

２．QUOカードPayが当たる！

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、該当ポストをリポストすると、QUOカードPay 10,000円分が抽選で当たります。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2025年10月14日（火）～2025年10月20日（月）23：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年6月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower