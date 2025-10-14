【大好評開催中】ヴィヴィアン佐藤個展「proof of absence（不在の証明）」期間中三つの特別イベントを展開中！大人気企画・オーラ似顔絵絶賛予約受付中！

株式会社ジーン参加者のヘッドドレス作品

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では現在開催中のヴィヴィアン佐藤個展「proof of absence（不在の証明）」スペシャルイベントとして、書道パフォーマンス、ヘッドドレス・ワークショップを開催しました。

「非建築家」「美術家」「ドラァグクイーン」として多彩な活動を展開する表現者・ヴィヴィアン佐藤。ジャンルや枠組みにとらわれず、独自の視点で現代社会を鋭く読み解くその活動は、美術のみならず映画、演劇、建築、都市、映像文化など幅広い領域に及んでいます。常に「同時代性」を軸に、批評的かつ実験的なアプローチを試みるヴィヴィアン佐藤の表現は、観る者に強い問いを投げかけてきました。

初日のオープニングイベントでは、書道パフォーマンスが披露されました。注目を集めたのは、その斬新な手法。筆の代わりに用いたのは、人形の髪の毛。全長約7メートルに及ぶ紙の上に現れたのは、「幽玄の笹蟹」。「幽玄」という日本の伝統的な美意識に、蜘蛛の雅称である「笹蟹」を響き合わせることで、曖昧さや妖しさを内包した独自の世界観が立ち上がり、観客を魅了しました。

また、ヴィヴィアン佐藤の象徴的なスタイルのひとつである「ヘッドドレス」を制作する特別ワークショップも実施されました。参加者たちは、アーティスト本人によるレクチャーのもと、ヴィヴィアン佐藤ならではの独創的な美意識や素材の組み合わせ方に触れながら、世界にひとつだけのヘッドドレスづくりに挑戦。

初めて手にする素材や技法に戸惑いながらも、次第に自らの感性を形にしていく過程を楽しんでいる様子が印象的でした。完成した作品はどれも個性的かつユニークで、参加者それぞれの創造力が存分に発揮された時間となりました。

残す最後の特別イベントは10月18日（土）・19日（日）の2日間限定の「オーラ似顔絵」。

ヴィヴィアン佐藤が参加者と対面し、その人のオーラを読み取り似顔絵を描き出す人気企画が九州初上陸です。一人あたり約20分、ヴィヴィアン佐藤の思考と世界観に浸り、自分の新たな一面に出会い、似顔絵として持ち帰ることができます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

展覧会詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/viviennesato-fukuoka

イベント詳細

オーラ似顔絵〈要予約〉

開催日 ：2025年10月18日（土）・19日（日）

プログラム ：各日13:00～18:40（所要時間約20分）

参加費 ：3,300円（税込／1名）

定員 ：各日15名程度（先着順）

場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

予約フォーム：https://form.run/@art-CCoBgrwqIXsGWNWMrsNI

展覧会開催概要

■タイトル：proof of absence（不在の証明）

■期間 ：2025年10月4日（土）～10月22日（水）

■在廊日 ：10月4日（土）～6日（月）／18日（土）～22日（水）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※最新情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

ヴィヴィアン佐藤作品について

YUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/vivienne-sato

関連作品紹介アーティスト・プロフィールヴィヴィアン佐藤／Vivienne Sato

美術家、文筆家、非建築家、ドラァグクイーン。ジャンルを横断して独自の見解で分析。作品制作だけでなく、「同時代性」を軸に映画、映像、演劇、建築、都市など独自の芸術論で批評を展開している。磯崎新のアトリエでは模型班として勤務。ヘッドドレスの制作ワークショップを日本全国で開催する他〈BARNEYS NEW YORK〉、〈VEUVE CLICQUOT〉、〈LANVIN〉、〈MILKFED〉等のディスプレイに作品を提供。全国で町興しコンサルタント、尾道観光大使、地域創生に関する活動も精力的に行っている。サンミュージック提携タレント。大正大学客員教授。

Instagram：@viviennesato(https://www.instagram.com/viviennesato/)

展覧会

2017ー2024年 新潟県・池田記念美術館 グループ展「八色の森の美術展＋八色の森の子ども絵画展」

2021ー2024年 東京・ART&MUSICBAR 星男 個展「ヴィヴィアン佐藤展」

2022年 東京・shibuya QWS 「ART THINKING WEEK2022～よそおうのこれから～」

2024年 東京・YUGEN Gallery「proof of absence（不在の証明）」

