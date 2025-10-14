Circulation、FieldForce（TM）パルスフィールドアブレーションシステムによる世界初のヒト対象VCAS試験の6か月成績を発表：VT/VF再発抑制率82%、負担軽減率98%





国際VTシンポジウムで発表され、同時にCirculationに掲載。

カーディフ・バイ・ザ・シー（カリフォルニア州）およびフィラデルフィア、2025年10月11日 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc.は本日、同社のFieldForce™アブレーションシステムを用いた心室頻拍（VT）に対する初のヒト臨床評価である心室カテーテルアブレーション試験（VCAS）の6か月成績が、学術誌『Circulation』に掲載されたことを発表しました。この結果は、第20回国際心室性不整脈シンポジウム（VTシンポジウム）において、最新臨床試験としても発表されました。



The FieldForce™ Ablation System by Field Medical: This next-generation PFA system is designed for transmural lesion creation, offering a novel approach to VT ablation. (PRNewsFoto/Field Medical, Inc.)



6か月時点の結果

VCASは、心室頻拍（VT）患者を対象に、FieldForceアブレーションシステムの安全性および性能を評価する前向き多施設共同の実現可能性試験です。従来の手法とは異なり、同システムは高電圧・短パルスの独自波形を用いており、熱損傷を最小限に抑えながら高密度の瘢痕組織を貫通するよう設計されています。

主なポイント

VT/VFまたはICD治療の再発抑制率は82%

VT/VF発作回数の負担軽減率は98%

主要安全性イベントの発生率は11.5%、うち治療関連の合併症は0件

「これは依然として初期の実現可能性試験ではありますが、6か月時点の成績は非常に有望です。非熱性かつ組織選択的エネルギーを用いて82%の再発抑制および98%の不整脈負担軽減を達成したことは、VT治療において非常に意義のある成果です。重要な点として、これまでのエネルギー源では長年の課題であった心室内の深部貫壁性瘢痕組織に、PFAが到達できることを示す証拠が確認されたのは今回が初めてです」と、ニューヨークのMount Sinaiの共同主任研究者、筆頭著者および電気生理学専門医であるVivek Reddy医学博士は述べています。「これらの結果は、今後さらに改良が進めば、この治療法が瘢痕関連VT治療における重要な進歩となる可能性があるという慎重ながらも前向きな期待を抱かせます。」

Field Medicalは、米国食品医薬品局（FDA）によるブレークスルーデバイス指定およびFDAのトータル製品ライフサイクル（TAP）パイロットプログラムへの採択を受け、VTに対する高電圧焦点型PFAの厳密な評価と主要試験の実施に向けて本プログラムを推進しています。

「初期の実現可能性試験データが『Circulation』に掲載されることは極めて稀であり、これは本研究の厳密性と意義の高さを示すものです」と、Field Medicalの創設者兼最高技術責任者であるSteven Mickelsen博士は述べています。「私たちの使命は、常に科学的信頼性と技術革新を融合させることにあります。今回の結果は、心室性不整脈患者の転帰改善に向けたパルスフィールドアブレーションの可能性を引き続き評価していくうえで、重要な節目となるものです。」

今後、同社はFieldForceアブレーションシステムの適応をVT以外にも拡大する検討を進めており、2026年初頭に開催される主要な学会において心房細動（AF）に関する初期実現可能性試験の結果を発表する予定です。

FieldForce™アブレーションシステムについて

FieldForceアブレーションシステムは、専有技術であるFieldBending™技術を利用し、ターゲットに対して短時間で高強度の電場を提供する革新的なデザインを持つシングルポイント接触力PFAカテーテルを特徴としています。この次世代PFA技術は、心室内での正確なターゲット病変と大容量の全壁病変の両方を提供するように設計されています。

Field Medical®, Inc.について

2022年に設立されたField Medicalは、複雑な不整脈に対するパルス・フィールド・アブレーション（PFA）ソリューションの進歩に取り組む臨床段階の医療技術企業です。同社のFieldForceアブレーションシステムは、焦点カテーテル設計と独自のFieldBendingエネルギーを統合し、効率的で正確なアブレーションを安全に提供して、心室性不整脈および心房性不整脈の治療成績を改善することを目指しています。2024年、Field Medicalはブレークスルー医療機器指定（Breakthrough Device Designation）を取得し、心室頻拍の適応症を対象にFDA TAPパイロット・プログラムへの参加資格を獲得しました。

詳細については、www.fieldmedicalinc.com をご覧いただき、LinkedIn、X、およびYouTubeで最新情報をフォローしてください。

FieldForce™アブレーションシステムは現在治験用の機器であり、連邦法（または米国法）により治験目的での使用に限定されています。

出典

Reddy VY, et al. High-Voltage Focal Pulsed Field Ablation to Treat Scar-Related Ventricular Tachycardia: The First-in-Human VCAS Trial. Circulation. Published online ahead of print October 10, 2025. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.125.077025

問い合わせ先：Holly Windler、619.929.1275、holly.windler@gmail.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2792975/Field_Medical_FieldForce__Ablation_System_Next_generation_PFA.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com