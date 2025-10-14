中国のCentral Academy of Fine ArtsがAI搭載チャットボットを導入し、グローバルなウェブサイト体験を向上

北京、2025年10月11日 /PRNewswire/ -- 中国で最も権威がある有名な芸術教育機関Central Academy of Fine Arts（CAFA）が、CAFA Globalウェブサイト（global.cafa.edu.cn）にAI搭載チャットボットを導入し、国際コミュニケーションに人工知能を活用する中国初の芸術学院となりました。DeepSeekのモデルを搭載し、CAFA独自のナレッジ・ベースでカスタマイズしたチャットボットは、24時間年中無休で利用でき、情報検索、入学に関する問い合わせ、データ分析などを通じて世界中のユーザーを支援します。



AI-Powered Chatbot



この動きは、CAFAの国際的な関与とデジタル・イノベーションへの継続的な取り組みにおけるさらなる一歩となります。AIアシスタントは、グローバル・ウェブサイトを従来の情報ハブから動的でインタラクティブなプラットフォームへと変革し、世界中の学生、教育者、芸術機関にとってよりアクセスしやすいものにします。これは、教育テクノロジーの世界的なトレンドに沿って、一方通行の情報配信からインテリジェントな対話型操作への移行を表しています。

CAFA Globalウェブサイトは2023年10月に初めて公開され、それ以来、国際的な視聴者がCAFAの伝統、学術的強み、活気のあるキャンパス文化を探索するための重要なゲートウェイとして機能してきました。現代的な美学とユーザー・エクスペリエンスを念頭に設計されたこのプラットフォームは、教員紹介や研究のハイライトから展示会、文化交流、国際協力プロジェクトに至るまで、英語でコンテンツを提供します。

「AIチャットボットの導入はCAFAの前向きなアプローチを反映しており、美術教育のデジタル変革における新たな一歩となります」とCentral Academy of Fine ArtsのLin Mao学長は述べています。「これは、私たちの多様な学術資源に対する世界的なアクセスを拡大し、テクノロジーと芸術の融合における中国の影響力の拡大を示すものです。」

AIテクノロジーがコミュニケーションを変革する中、CAFAは教育機関が世界と関わる方法に新たな基準を設定しています。CAFA Global AIチャットボットの導入は、デジタル手段を通じてより深い文化交流と教育のつながりを促進するための幅広い取り組みの始まりにすぎません。

Central Academy of Fine Arts（CAFA）について

Central Academy of Fine Arts（CAFA）は、中国のMinistry of Education管轄の最高峰の美術機関です。CAFAは、絵画、デザイン、建築、芸術技術にわたる14の専門過程を擁し、中等教育から博士課程までのプログラムを提供しています。6,000名を超える学生と1,000名を超える教員を擁するこのアカデミーは、中国の文化的伝統と世界的なビジョンを融合させ、芸術教育における学術的卓越性と革新性で国際的に認められています。詳細については、global.cafa.edu.cnをご覧ください。

