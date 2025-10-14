Fortune Global 500社の鉄鋼メーカー、Shagang Groupが50年にわたる成長と革新を祝う

張家港市（中国）2025年10月11日/PRNewswire/ --10月8日、Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.（Shagang）は沙鋼体育館で創立50周年記念式典を開催しました。同社の経営陣、退職した従業員、従業員代表、張家港市当局者がイベントに出席し、同社の50年間の進歩を振り返り、継続的かつ持続可能な成長に向けた将来計画の概要を説明しました。



Shagang Group presents commemorative plaques to retired employee representatives



イベント中には、Shagangの50年の歴史を紹介する特別記念ビデオが上映されました。1975年に揚子江沿いの小さな圧延工場として資本金45万人民元で設立された同社は、現在では年間鉄鋼生産量4,000万トン以上、総資産3,000億人民元を超える世界有数の鉄鋼メーカーに成長しました。

Shagang Groupの取締役会長兼党書記であるShen Bin氏は、「過去50年間、同社は鉄鋼業界にしっかりと根を下ろし、長期にわたって業務の卓越性と革新に重点を置いてきた」と述べました。同氏は、Shagangが築いてきた5つの中核的な強みとして、一貫性と粘り強さに基づく戦略的規律、テクノロジーとリーダーシップによって推進される革新の精神、精度とコスト効率によって達成される業務の卓越性、才能と関与を重視する人間中心の文化、そして開放的な文化、パートナーシップ、成功の共有に重点を置いた協力的な考え方を挙げました。これら5つの強みが組み合わさって、Shagangは世界市場で継続的に成功し、競争力を維持するための基盤を形成しています。

Shagangは将来を見据え、収益性、効率性、人材育成を重視し、世界クラスの鉄鋼企業になるという目標を追求し続けます。同社は、革新的、効率的、高品質、インテリジェント、環境に配慮した、説明責任のある組織の構築に注力しています。Shagangの戦略的優先事項には、中核となる製鉄事業の強化、鉄鋼サプライ・チェーンの価値とパフォーマンスの向上、産業エコシステムの拡大と強化、バランスのとれた相乗効果のある多様化の追求などが含まれています。これらの取り組みは、ハイエンド、スマート、持続可能な成長に向けた同社の変革を加速し、世界の鉄鋼業界における信頼できるリーダーとしてのShagangの長期的な成功を確実にすることを目的としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

