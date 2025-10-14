国立乳製品技術革新センターが中国内モンゴル自治区で第3回年次会議を開催

フフホト（中国）、2025年10月11日 /PRNewswire/ -- National Center for Technology Innovation in Dairy（NCTID）は9月27日から28日にかけて、内モンゴル自治区フフホトで第3回年次会議を開催しました。

会議において、NCTIDは2025年のトップ10の成果を発表し、業界の新たなベンチマークとなる大きな進歩を強調しました。これらの成果には、世界クラスの乳牛の飼育、母乳研究の推進、主要原料生産の拡大、高度な乳製品加工技術の改良、健康的な老化のための乳製品の開発、およびセクター全体の持続可能性の推進が含まれます。

NCTIDゼネラル・マネージャーのHe Jian氏が、同センターの進捗状況と展望について説明しました。「過去3年間はNCTIDにとって探求の形成期であり、その間に私たちはオープンで協力的な業界プラットフォームを確立しました」と同氏は指摘しました。「今後、私たちはビジネス・インキュベーションを中核とした研究に焦点を絞り、年次会議をハイレベルかつ専門的な科学フォーラムに高めていきます。」

China Agricultural University、Beijing Technology and Business University、Inner Mongolia University、New Zealand Bioeconomy Science Instituteなどの主要な機関の専門家も会議で研究成果を発表しました。



Experts shared their research at the conference



Bioeconomy Science Instituteのスマート食品およびバイオ製品の科学グループ・マネージャーであるStefan Clerens博士は、同研究所の食品科学における最近の進歩について説明しました。同氏の講演では、脳の健康食品の開発パイプラインに焦点を当て、スクリーニングに腸脳軸細胞モデルを使用することで、研究開発リスクを軽減し、製品のイノベーションを強力にサポートできることを強調しました。

NCTIDの国際的な知名度は高まり続けています。これは、NCTIDと、Yiliを含むその加盟組織の共同成果を紹介する『Nature』の特別出版物である「中国の酪農研究の中心点（Focal Point on Dairy Research in China）」の出版からも明らかです。このドキュメントは、このセンターが研究と産業応用を橋渡しする重要な役割を果たし、乳製品業界における革新と発展を促進していることを強調しています。

さらに、NCTIDと内モンゴル知的財産保護センターは、2025年の共同研究「東南アジアの知的財産法環境の調査と乳製品会社の海外展開に関する戦略的提言（A Survey of the Intellectual Property Legal Environment in Southeast Asia and Strategic Recommendations for Dairy Companies' Overseas Expansion）」の調査結果を発表しました。

Yili Groupが主導するNCTIDは、ハイテクの推進と応用、業界全体の進歩の促進、中国の乳製品部門の高品質な発展の支援の原動力となっています。

今後、NCTIDは、サプライ・チェーン全体にわたって政府、企業、大学、研究機関、関係者を巻き込み、よりオープンなアプローチでコラボレーションを進めていく予定です。同センターは、より頻繁なイノベーションとより包括的な公共サービスを提供することで、中国の乳製品業界の長期的な成長をより強力に支援することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

