Phil Wedemeyer氏がGATE Energyの取締役会に加わる





ヒューストン、2025年10月12日 /PRNewswire/ -- GATE Energyは、Phil Wedemeyer氏が当社取締役会に加わったことを発表します。Wedemeyer氏は、監査、コンサルティング、エネルギー事業に携わる企業の取締役としての業務など、豊富な経験を有しています。

Wedemeyer氏は現在、非営利の投資信託サービス会社であるHighGround Advisorsの取締役および監査委員会の委員長を務めています。同氏は以前、Ensco PLC（Rowan Companies PLCと合併し、2019年にValaris PLCに改名）、 Horizon Offshore, Inc.、およびPowell Electrical Manufacturing Companyの取締役および監査委員会委員を務めていました。また、2017 年にEnsco plcに買収されたAtwood Oceanics, Inc.、2018年6月にPrimoris, Inc.に買収されたWillbros Group, Inc.、およびHMS Income Fund, Inc.の取締役および監査委員会委員長も歴任しています。

Wedemeyer氏は次のように述べています。「実績のある成功と高い水準を誇る企業であるGATEのオーナー、従業員、経営陣とともに働く機会を得られたことをうれしく思います。独立取締役として、会社のオーナーとその他の利害関係者の利益をさらに高めていきたいと考えています。」

GATE EnergyのCEO、Lee Jordan氏は次のように述べています。「Philを当社の独立取締役に迎えることができてうれしく思います。彼の性格や経歴は当社の文化やビジョンに非常に適合しており、監査とガバナンスに関する彼の豊富な経験は従業員所有企業である当社の要件に理想的に合致しています。」

GATE Energyについて

GATE Energyは、100%従業員所有のESOPであり、複数の関連会社を持つグローバル企業であり、複数の関連会社が協力して、エネルギー部門にプロジェクト実施、専門エンジニアリング、フィールド・サービスを提供しています。当社のGATE Energyプロジェクト実施チームは、フロントエンドのデュー・デリジェンスやオーナーのエンジニアリングから建設管理、ターンキー・コミッショニング、初期起動まで、開発者がプロジェクトを成功裏に実施できるよう支援します。GATE Energyの専門エンジニアリング部門であるViking Engineeringは、エネルギー施設と資産の設計、最適化、整合性をサポートしています。GATE Energyのフィールド・サービス部門として、BlueFinはエネルギー施設および設備のフラッシング、テスト、クリーニング、ジョイント・インテグリティを提供します。

GATE Energyは、北米、アジア、ラテンアメリカにまたがる世界規模の拠点と、大規模および小規模のプロジェクトを実現してきた数十年にわたる経験を持ち、多国籍企業の規模と専門パートナーの機敏性を兼ね備えています。

