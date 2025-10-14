【保護者163人に聞いた】中学生の冬期講習の実態調査アンケートを公開

株式会社SUNCORE

日本最大級の教育Webメディア『こども教材プラス』（運営：株式会社SUNCORE）は、「塾の冬期講習」を受講した経験のあるお子様を持つ保護者163名を対象に、「中学生の冬期講習」に関する実態調査を実施し、その結果を公開しました。

調査の結果、中学3年生の受験対策として、経験者の93.3%が「冬期講習は必要」と考えていることや、89.6%が「志望校合格に貢献した」と回答するなど、冬期講習の重要性と高い効果が明らかになりました。

【本調査のサマリー】

経験者の93.3%が「中3の受験対策に冬期講習は必要」と回答

- 経験者の93.3%が「中3の受験対策に冬期講習は必要」と回答- 89.6%が「志望校合格に貢献した」、81.0%が「偏差値が上がった」と回答し、高い学習効果を実感- 普段塾に通っていない中3生も、83.4%が「冬期講習だけでも受講すべき」と回答- 経験者が最もおすすめする指導形式は「個別指導塾」

「『高校受験対策』が目的の中学3年生は、冬期講習に行くべきだと思いますか？」という質問に対し、「絶対に受講すべきだと思う」（84名）と「できれば受講すべきだと思う」（68名）を合わせた152名、実に93.3%が「行くべきだと思う」と回答しました。高校受験の天王山とも言える冬休みにおいて、経験者のほぼ全員が冬期講習の必要性を感じていることがわかります。

志望校合格への貢献度は89.6%、偏差値UPも81.0%と高い学習効果を実証

中3は冬期講習に行くべきだと思うか？

では、実際に冬期講習はどれほどの効果があるのでしょうか。「志望校合格への貢献」については、89.6%が「良い影響があった」（「非常に」51名、「やや」95名）と回答。また、「偏差値の変化」については、81.0%が「上がった」（「5以上」21名、「3程度」78名、「1程度」33名）と答えており、多くの受験生が具体的な成果を得ていることがデータで証明されました。

塾なし中3生も「冬期講習だけでも行くべき」が8割超

冬期講習は志望校合格に貢献したか？冬期講習を受講して偏差値は上がったか？

普段は塾に通っていないご家庭にとって、「冬期講習だけ」の参加は有効なのでしょうか。この問いに対し、経験者は83.4%が「受講すべきだと思う」（「絶対に」41名、「できれば」95名）と回答しました。ラストスパートをかける上で、短期間の集中学習が非常に効果的であると経験者は考えているようです。

中3は冬期講習だけでも受講すべきか？

中1・中2も過半数が「行くべき」と回答、早期からの準備意識

受験学年ではない中学1・2年生についてはどうでしょうか。「高校受験対策」を目的とした場合、中学2年生では77.9%（127名）が、中学1年生でも54.6%（89名）が「行くべきだと思う」と回答。早いうちから受験を意識し、準備を始めることの重要性が伺えます。

経験者が最もおすすめする指導形式は「個別指導塾」

中1は冬期講習に行くべきだと思うか？中2は冬期講習に行くべきだと思うか？

冬期講習の効果を最大化するために、どの指導形式が良いのでしょうか。「最もおすすめの指導形式」を尋ねたところ、過半数の57.1%（93名）が「個別指導塾」と回答し、「集団塾」（63名）を上回りました。一人ひとりの苦手や志望校に合わせた対策ができる点が、経験者から高く評価されています。

「こども教材プラス」編集長・高野智弘からのコメント

冬期講習の指導形式でおすすめは？

今回の調査で、冬期講習が高校受験の合否を左右する極めて重要な要素であることが、経験者の声によって改めて裏付けられました。「9割以上が必要性を感じ、8割以上が効果を実感している」という事実は、冬期講習が多くのご家庭にとって、子どもの努力を成果に繋げるための”賢明な投資”であることを物語っています。特に、経験者の半数以上が「個別指導」を推奨している点は、一人ひとりに合った学習計画で冬を乗り越えることの重要性を示唆しています。この調査が、お子様の塾選びに悩む皆様の一助となれば幸いです。

アンケート調査概要

調査対象：「塾の冬期講習」を受講した経験のあるお子様をお持ちの保護者（有効回答数163名）

調査時期：2025年10月

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：「中学生の冬期講習」に関する実態調査レポート

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「こども教材プラス調べ」と明記し、こちらのページ（https://school-plus.org/winter-chu/）へのリンク設置をお願いします。

