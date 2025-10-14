GATES GROUP株式会社、東京映像制作センター株式会社をグループ会社化する戦略的M&Aを実施

GATES GROUP Inc. Executes Strategic M&A to Make Tokyo Video Production Center Inc. a Group Company

GATES株式会社Strengthening Digital, Video, and Global Capabilities to Enter a New Stage of Growth

GATES GROUP株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志、以下「GATES GROUP」）は、東京映像制作センター株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：齋藤直人、以下「東京映像制作センター」）の全株式を取得し、同社をグループ会社化する戦略的M&Aを実施いたしました。これにより、GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志、以下「GATES」）の事業領域は不動産・金融に加え、映像制作・デジタルマーケティング分野へと拡張され、国内外におけるブランド力と発信力を一層強化してまいります。

Tokyo, Japan - GATES GROUP, Inc. (“GATES” or the “Company”) announced that it has acquired all shares of Tokyo Video Production Center Inc. （“Tokyo Video Production Center(https://www.tokyofilmcenter.com/)”), thereby making the company a group subsidiary through a strategic M&A.

As a result, the business scope of GATES Inc. will expand beyond real estate and finance into the fields of video production and digital marketing. This will further strengthen its branding and communication capabilities both domestically and internationally.

（English version :https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/251014/(https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/251014/)）

■東京映像制作センターの概要とM&Aの背景

東京映像制作センターは、映像制作、AIコンサルティング、SNS運用代行、SNSマーケティング、映像スクール運営など、デジタル領域全般で幅広いサービスを展開する企業です。

国内では、民間企業に加え、官公庁や自治体からの映像制作・デジタルコンテンツ案件も多数受託しており、公共性の高いプロジェクトにも多数参画しています。

また同社の経営層は、海外での教育および国際プロジェクトでの実務経験を通じて培ったグローバルな視座と高い語学力を備え、世界基準のクリエイティブ思考を活かした組織運営を行っています。すでにハワイ、ニューヨーク、マニラ、ドバイ、マレーシア、スリランカなど世界各地のクライアント実績を有し、国際的なプロジェクト対応力とネットワークを強みとしています。

今回の統合により、GATES GROUPの経営資源と、東京映像制作センターの国際感覚を備えた組織力が融合し、世界水準のデジタル・映像ソリューションを提供できる体制が整います。

■今後の展望

今回のM&Aを通じて、両社は以下の戦略的取り組みを推進してまいります。

・映像・SNS・デジタルを活用した国内外向けブランド発信強化

・AI・DXを活用した映像制作・マーケティングプロセスの効率化

・海外拠点・ネットワークを活かした国際市場での新規事業展開

・GATES GROUPが展開するグローバル資本市場との接続を見据えたIR・上場体制の整備

これにより、GATESグループは国内基盤の強化に加え、国際的な事業展開と投資家への発信力を拡充し、グローバル市場における持続的成長を目指します。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■代表者対談 配信動画

「年商200億不動産会社が映像・マーケティング事業を買収！」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9NCO6yEaUfs ]

YouTube

https://youtu.be/9NCO6yEaUfs?si=X5b7v44R8M_4j2Pm

■代表者コメント

GATES GROUP株式会社 代表取締役 関野 雄志

「東京映像制作センターの持つ、精緻なスキルに裏打ちされた高品質なクリエイティブとグローバル対応力は、GATESグループの日本国内での事業拡張はもとより、海外展開においても極めて重要な戦略的パートナーとなります。

映像・デジタル領域の強化により、私たちは不動産・金融をはじめとする現行事業を、より効果的かつ魅力的に世の中へ発信できる体制を構築します。これにより、情報発信・ブランディング・マーケティングを一体化し、新たな価値創出を実現してまいります。

GATESグループが掲げる “日本発・世界基準の総合プラットフォーム構想” において、東京映像制作センターとの連携は欠かせない一歩です。国内外の投資家・クライアントに対し、より立体的で、信頼と創造性に満ちた体験価値を提供し、国際マーケットでの挑戦を加速させていきます。」

東京映像制作センター株式会社 代表取締役 齋藤 直人

「私たちは、創造性と表現力を大切にしながら、異なる文化的背景や言語を尊重し、日本国内および海外の企業・パートナーの皆さまとともに、次世代の映像・デジタルマーケティングに取り組んでまいりました。

今回のGATESグループとの統合は、当社のクリエイティブをより広いフィールドで発揮し、多くの方々に新たな価値を届けるための大きな一歩だと考えています。両社の強みを融合させ、国内外のクライアントに、より豊かで心に響く映像・デジタル体験をお届けしてまいります。

これからも、創造力と多様性を原動力に、GATESグループの取り組みを力強く支えながら、ともに新しい未来を築いてまいります。」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■会社概要

►GATES GROUP株式会社（GATES GROUP Inc.）

本社所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役 関野 雄志

設立 ： 2018年5月

事業内容 ： 【GATES Auction】

・不動産投資・賃貸事業

・太陽光発電設備の買取・販売

・不動産リノベーション・再販

【GATES Funding】

・米国不動産事業

・不動産クラウドファンディング

WEBサイト： https://ir.gatestokyo.co.jp/

►GATES株式会社（GATES Inc.）

本社所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役 関野 雄志

設立 ： 2011年8月

事業内容 ： ・不動産投資ワンストップサービス

・不動産投資クラウドファンディング

・産業用太陽光の発電設備の販売

WEBサイト： https://gatestokyo.co.jp/

►東京映像制作センター株式会社（Tokyo Video Production Inc.）

本社所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役 齋藤 直人

設立 ： 2023年7月

事業内容 ： 映像制作、AIコンサルティング、SNS運用代行、SNSマーケティング、

映像スクール運営

WEBサイト： https://www.tokyofilmcenter.com/(https://www.tokyofilmcenter.com/)