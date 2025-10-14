LOTUSが杭州で世界初公開、中国の新たな「感情のランドマーク」を発表

杭州（中国）、2025年10月12日 /PRNewswire/ -- LOTUSの開発プロジェクトが、2025年10月10日に杭州で世界初公開されました。このプロジェクトは地理的な境界を超え、建築デザインに感情的価値を融合させることで、オリンピックをテーマとした都市におけるプレミアム不動産の概念を再定義し、世界の主要都市のスカイラインに新たなランドマークを創り出しています。

卓越した立地と感情的な共鳴性を兼ね備えたLOTUSは、あらゆる窓を世界とつながる扉へと変えます。また、グローバルエリートに向けて東洋的な美意識に基づく洗練されたライフスタイルを提案しています。杭州オリンピックスポーツセンター内に位置し、Zhong An Groupによって開発されたLOTUSは、銭塘江を見下ろし、サン・ムーン複合施設（Sun-Moon Complex）を正面に臨みながら、ビッグロータスおよびスモールロータスアジア競技大会スタジアム群を一望し、世界水準のスカイラインを形成しています。世界都市の景観における主要な動脈として、同プロジェクトは世界水準の設備とラグジュアリーな資源を融合し、杭州の国際的な存在感をさらに高めています。





LOTUSは、建設予定のWホテルをはじめとする世界的ブランドパートナーとともに、約90万平方メートルに及ぶ垂直型複合開発「インターナショナルオフィスセンター（IOC）」を構成しています。ミシュラン星付きレストラン、クラウドトップ（雲の上の）クラブ、スカイラウンジ、星空の下に広がるインフィニティプールなどの専用アメニティを備え、グローバルエリートのためにラグジュアリーな暮らしと感情的なつながりを融合させた総合的な環境を創り出しています。LOTUSは、世界を代表する3つの国際的建築設計事務所による共同プロジェクトです。一部の住戸からは（最終的な間取りにより異なりますが）、Lotus Bowlスタジアムを望むことができ、延床面積約60～180平方メートルの空間が、オリンピックをテーマとした情感あふれる住空間として丹念に設計されています。洗練されたクラフトマンシップと統合型スマートシステムが居住空間の基盤を築き、共有スペースとプライベート空間の調和を図りながら、芸術的なインスピレーションに満ちた環境の中で日常生活をより豊かにしています。

今、世界の注目が杭州に集まっています。この時代を象徴する瞬間において、LOTUSは洗練された感性を持つ人々を迎え入れ、その唯一無二の魅力を体感するよう誘っています。

問い合わせ先：電話番号： (+86)-0571-8282 5599

詳細については、以下をご覧ください：http://www.zhonganjt.cn/

