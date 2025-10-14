B2B ECプラットフォーム「グッズ」で、300年の歴史を持つ持続可能な農法の「仙霊茶」の取り扱いが開始されました

goooods株式会社

兵庫・神河町の300年茶畑で育まれた日本茶「仙霊茶」が、goooods 株式会社（東京都新宿区）が運営するB2B ECプラットフォーム「グッズ」に新たに登場しました。肥料や農薬を用いず、山と川の恵みを活かす「間-あわい-の農法」で育てた自然の微細な移ろいと繊細な風味を感じる茶葉を、ぜひお店の品揃えに加えてみませんか？

ブランド概要

仙霊茶は、兵庫県神河町に広がる300年の歴史を持つ銘茶の産地で生まれた日本茶ブランドです。SENREI incが運営する「お茶のスタートアップ」として、歴史ある茶畑を継承しながら、現代に合った新しいお茶の文化を創造しています。

私たちが目指すのは、「間-あわい-」の世界を表現すること。山と川、天と地、過去と未来の間にある微妙な境界線。かつて日本人が四季を愛でるように味の繊細なグラデーションを知覚していたように、仙霊茶は山河と人の交わりによって生まれる微細な味のグラデーションをそのままにお届けします。

「間-あわい-の農法」の特徴

完全な野生のお茶栽培でもなく、慣行農法でもない、その中間にある持続可能な方法で茶葉を育てています。肥料や農薬を用いず、山の斜面に広がる茶畑で、清らかな水と豊かな自然に囲まれながら、土の、水の、空のうつろいをそのままに、季節ごとに異なる味わいを大切にしています。

バイヤー様へのご提案ポイント

1. サステナブルなストーリー性

環境意識の高い顧客層に訴求できる、肥料・農薬不使用の持続可能な農法による茶葉です。300年の歴史を持つ茶畑という確かなバックグラウンドと、現代的なブランディングが融合しています。

2. 多様な商品ラインナップ

日常使いの「BASIC」シリーズから、香料不使用の「FLAVOR」シリーズ、カフェメニューとしても展開できる「LATTE」シリーズまで、幅広い顧客ニーズに対応できます。

3. 体験価値の提供

単なる商品販売にとどまらず、茶園カフェやオーナー制度など、お客様と茶畑をつなぐ取り組みを展開。ブランドストーリーを通じて、特別な体験価値を提供できます。

4. ギフト需要への対応

自然素材にこだわった香料不使用のフレーバーティーは、贈り物としても人気が高く、季節限定商品も展開しています。

商品特徴

煎茶・ほうじ茶・紅茶（BASICシリーズ）

仙霊茶の基本となる味わいを楽しめるシリーズです。特に煎茶は、神河の清らかな水と豊かな自然が育んだ、すっきりとした味わいが特徴。毎日の生活に寄り添うお茶として、多くのお客様に愛されています。リピート購入の多い定番商品です。

香料不使用フレーバーティー（FLAVORシリーズ）

自然の素材だけで香りづけした、香料不使用のフレーバーティーです。お花や果物の自然な香りと仙霊茶の味わいが調和した、特別なひとときを演出します。贈り物としても人気があり、季節限定の商品も展開しています。健康志向やナチュラル志向のお客様に特に支持されています。

煎茶ラテ・ほうじ茶ラテ（LATTEシリーズ）

2025年にリニューアルした煎茶ラテとほうじ茶ラテは、ノンシュガー対応でお好みの甘さで楽しめます。牛乳だけでなく、豆乳などの植物性ミルクとも相性抜群。カフェメニューのような本格的な味わいを自宅で手軽に楽しめます。カフェでの提供メニューとしてもおすすめです。

販売実績・活用シーン

幅広い顧客層からの支持

仙霊茶は、日常にちょっとした贅沢を求める方々から、本格的なお茶の味わいを追求する方まで、幅広い層に支持されています。特に、自然や環境に関心が高く、サステナブルな生活を心がける方々に共感いただいています。

全国のセレクトショップ・カフェでの取り扱い実績

仙霊茶は全国各地のセレクトショップやカフェでお取り扱いいただいており、「SENREI MAP」では仙霊茶が飲めるお店を紹介しています。価格よりもブランドや品質を重視する顧客層から選ばれており、リピート購入も多い商品です。

活用シーンの例

セレクトショップ: こだわりの日本茶として、ライフスタイル提案の一環で展開

カフェ: ラテシリーズを使用したオリジナルドリンクメニューの開発

ギフトショップ: 香料不使用のフレーバーティーを贈り物として提案

オーガニック専門店: サステナブルな農法による茶葉として、環境意識の高い顧客へ訴求

「山河と人里のあいだにあるお茶」というコンセプトに共感し、日々の暮らしの中で「間-あわい-」の世界を感じたいという方々に、仙霊茶は選ばれ続けています。お店の品揃えに、特別なストーリーを持つ日本茶を加えてみませんか？

■ブランドの詳細・バイヤー登録はこちらから

仙霊茶(https://goooods.com/brands/9a7d36d4-dd34-47bd-bd43-1dda411308a6?clk_ref=header)

バイヤー登録ページ(https://goooods.com/)

※初回登録時はすぐに使える3000円分のクーポン、さらに今なら追加で最大3万円分のクーポンでお得に仕入れが可能です（キャンペーンは予告なく変更になる場合がございます）

■ goooods株式会社について

goooodsは、新規取引先を見つけやすくする「マーケットプレイス機能」と、受発注・請求業務をまとめて簡潔に行える「バックオフィス業務自動化」を同時に実現するワンストッププラットフォームを開発・運営しています。

運営元: goooods 株式会社

事業概要: 卸売仕入マーケットプレイス「グッズ」の運営

会社所在: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目1－2 白鳥ビル7階

会社ホームページ: https://about.goooods.com/

公式SNS:

Instagram：https://www.instagram.com/goooods_com/

X：https://x.com/goooods_jp