Atelier Expressions、フランス磁器メーカーLimoges JL Coquetの買収を発表





リモージュ（フランス）, 2025年10月13日 /PRNewswire/ -- 1824年創業の象徴的なリモージュ磁器メーカーJL Coquetは、TVS Venu International Holdings Pte Ltdが新たに設立したAtelier Expressionsへの参画により、歴史の新たな章を開きます。シンガポールに拠点を置くAtelier Expressionsは、卓越した企業と伝統的技術の継承を推進することを目的としています。



Tara S. Venu, Executive Director, Atelier Expressions



この戦略的提携は、特に白磁の卓越性で知られる同メーカーにとって大きな前進となります。これは国際展開と職人技の振興への取り組みの一環であり、専門技術の継承とメーカー内での雇用維持に重点を置いています。

「JL Coquetの作品は時代を超えた伝統と完璧な職人技を体現しており、常に感銘を受けてきました」と、Atelier Expressionsのエグゼクティブ・ディレクター、Tara S. Venu氏は述べています。「今回の買収がもたらす可能性に胸を躍らせています。JL Coquetの精神は、卓越した品質と職人技を体現する企業に国際的な認知をもたらすという我々の志と完全に一致しています。」

Sébastien Cich氏がチームと製造スタッフ全員の支援のもと、JL CoquetのCEO職を継続する一方、Renaud Paul-Dauphin氏がパリのAtelier Expressionsに加わります。Hermèsグループの食器部門を数年間統括した経歴を持ち、同氏はこの分野で認められた専門知識をもたらします。

新たな動きがすでに始まっています。デザイナーThomas BastideとのコラボレーションによるRêveコレクション始動、ソウルとニューヨークでの店舗開設に続き、2026年には、一流の料理人たちのための創造的な研究所「Studio Coquet」の立ち上げが予定されています。

Saint-Léonard-de-Noblatに85名の職人をはじめ100名以上の従業員を擁するJL Coquetは、手と火によって形作られる稀有な工芸の卓越性を継承するという使命に忠実であり続けます。Entreprise du Patrimoine Vivant（Living Heritage Company）およびIGP Limogesの認証を取得した同社は、控えめで持続可能なラグジュアリーを体現しています。

Atelier Expressionsへの参加により、JL Coquetは国際舞台でフランスの生活芸術を推進する意志を改めて表明しています。

報道資料：https://14septembre.canto.global/b/PDCOV

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2792779/Tara_S_Venu.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2792780/Atelier_1.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2792778/TVS_Venu_International_logo.jpg?p=medium600



Limoges porcelain factory JL Coquet



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com