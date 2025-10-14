【千葉/袖ケ浦】「臨スポフェスティバル」を開催します！

袖ケ浦市

本市のスポーツの振興や本施設のさらなる利用促進のため、臨スポフェスティバルを開催します。当日は、本施設で定期的に活動するサークルの発表、さまざまなスポーツの体験会のほか、ゲームコーナーやキッチンカーの出店など、どなたでも楽しめるイベントとなっていますのでぜひご参加ください。

１ 日時

令和７年１０月１９日（日）午前９時００分から１７時００分まで

２ 場所

袖ケ浦市臨海スポーツセンター

３ 主催

フクシ・ハリマ共同事業体（指定管理者）

４ 内容

（１）サークル発表会

時間：９時００分から１２時３０分まで

場所：体育館※自由に見学できます。

（２）ＺＥＲＯ ＦＩＧＨＴＥＲＳによるフラッグフットボール体験会

時間：１３時３０分から１６時００分まで

場所：体育館

対象：小学生

定員：３０名※申込先着順

持ち物：室内シューズ

申込方法：電話

申込先：臨海スポーツセンター

（３）ｅスポーツ体験会

時間：１４時００分から１６時００分まで

場所：体育館エントランス

内容：「太鼓の達人」の体験

対象：小学生以上

申込方法：当日受付（１４時００分から体育館エントランスで整理券を配布）

（４）ココ・カラダ整骨院によるカウンセリング

時間：１０時００分から１５時００分まで

場所：トレーニングルーム前

（５）トレーニングルーム体験会

時間：９時００分から１７時００分まで

場所：トレーニングルーム

対象：小学生以上

※普段は高校生以上が利用の対象ですが、この日に限り小学生以上の方も体験可能となります。

（６）握力チャレンジ

時間：９時００分から１７時００分まで

場所：トレーニングルーム

対象：小学生以上

※学年、年齢別にカテゴリーを分けてランキングを集計します。

（７）インボディ測定会

時間：９時００分から１７時００分まで

場所：トレーニングルーム

対象：どなたでも

（８）ゲームコーナー及びキッチンカーによる出店

時間：９時３０分から１７時００分まで

※ゲームコーナーは、１６時００分まで

場所：第一駐車場