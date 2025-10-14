DXC、保険業界におけるAI駆動型イノベーションを加速させる「Assure Smart Apps」を発表

スマートオートメーションとAIを活用し、保険会社の業務を近代化、意思決定を高度化、そして成長を促進

アッシュバーン（バージニア州）、2025年10月13日 /PRNewswire/ -- フォーチュン500に名を連ねる世界有数のテクノロジーサービスプロバイダーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は本日、AIを搭載した新しいワークフロー駆動型アプリケーション群「DXC Assure Smart Apps」を発表しました。このアプリケーション群は、保険会社が顧客、ブローカー、アドバイザーと関わる方法を変革することを目的としています。スピード、精度、そして柔軟性を重視して設計されたAssure Smart Appsは、インテリジェントオートメーションとモジュラー型イノベーションを融合させ、既存システムを活用しながら保険会社の業務を近代化し、パフォーマンスを向上させることを可能にします。



保険会社がコストと複雑性を管理しつつ、AIの導入と成長の加速を目指す中、DXC Assure Smart Appsは、AI駆動型ソリューションを効率的に実装することを支援します。このアプリケーション群は、業界をリードするクラウド機能と「DXC Assure Platform」のAPIを通じて、保険会社のコアシステムと完全に統合されています。保険会社がコアシステムを維持しながら、AIと自然言語処理を活用できるようにするため、「DXC Assure BPM」を基盤として構築されたAssure Smart Appsは、シームレスなワークフローのオーケストレーション、エンタープライズ規模でのスケーラビリティ、そして迅速な導入を実現します。

「Assure Smart Appsは、従来のシステムを維持している場合でも、機能を拡張している場合でも、将来に向けた変革を進めている場合でも、保険会社の現状に応じて対応します」と、DXCのインシュアランスソフトウェアおよびビジネスプロセスサービス部門社長であるRay August氏は述べています。「今回の発表は、保険会社が業務プロセスのあらゆる段階をデジタル化・自動化するうえで、大きな前進を意味します。当社のモジュラー型アプローチは、重要な業務や既存の投資を損なうことなく、自社のペースでイノベーションを進めるための柔軟性を提供します。」

Assure Smart Appsは、ブローカー、顧客、そしてアドバイザーが直面する、今日の保険業界における最も一般的な課題に対応するために設計された、以下のような専用機能を備えています。

・セルフサービス機能：顧客、ブローカー、アドバイザーが自らプラットフォーム上で情報を更新し、必要に応じて変更を行うことができます。

・カスタマーサポート：モバイル端末からアクセスできるパーソナル保険コンシェルジュ機能を備え、AIによるインサイトを活用してリアルタイムのサポートを提供します。

・AIインサイト：AI対応のダッシュボードが、過去に締結された契約データをもとにインテリジェントな分析結果を生成し、意思決定の迅速化を支援します。

・既存システムの活用：Assure Smart Appsは既存のDXCソリューションと連携して迅速に構築・導入でき、業務への影響を最小限に抑えます。

DXCとServiceNowとのパートナーシップにより、「Assure BPM」プラットフォームのワークフロー技術とエージェント型AI機能が強化され、堅牢なパフォーマンスとスケーラビリティを実現するとともに、プロセス設計に要する時間をおよそ80%削減します。Smart Appsは個別に導入することも、特定のビジネスニーズに合わせて設計された市場対応型パッケージ「Smart Solutions」としてまとめて導入することも可能です。

40年以上にわたる業界での実績を持つDXCは、世界の上位25社のうち21社に選ばれている信頼できるパートナーです。中核的な保険システムのリーディングプロバイダーとして、DXCは革新を続けており、DXCのソフトウェア上で処理される10億件を超える保険契約において、保険会社の収益拡大を支援すると同時に、業務の複雑性とコストの削減を実現しています。

DXCの保険ソリューションの詳細については、同社のウェブサイトをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE: DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.com をご覧ください。

ServiceNow、ServiceNowのロゴ、およびその他のServiceNowの商標は、米国およびその他の国におけるServiceNow, Inc.の商標または登録商標です。

